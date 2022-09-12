Yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazasında 2’si bebek 4 yaralı













Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Körfez Hereke mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki Niğde'ye giden 51 BE 11 plakasına sahip Mercedes marka yolcu otobüsü seyir halindeyken önüne aniden tır makasladı. Otobüsün ani fren yapması neticesinde arkasında seyreden E.Y. hakimiyetindeki 21 AAZ 508 plakasına sahip Neoplan marka otobüs ile S.B. yönetimindeki 41 AIY 250 plakasına sahip Toyota marka hafif ticari otomobil da duramayarak birbirlerine girdi.Makaslayan tır ise hızla yoluna devam etti. Zincirleme kazanın ihbar edilmesi üzerine olay mahaline birden fazla itfaiye, sağlık ve polis yollandı. 21 AAZ 508 plakasına sahip otobüsün sürücüsü E.Y.'nin kazadan sonra otobüsün içinde sıkıştığı öğrenildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi oluğu öğrenildi.Öte yandan, kazada yolculardan V.D.O ve F.I ile birlikte V.E ve V.Y. isimli iki bebek de yaralandı. Yaralılar sağlık personelince olay mahalinde yapılan müdahalenin ardından hastanelere yollandı. 2'si bebek 4 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle trafik fazla zaman tek şeritten ilerledi. Mahsur kalan yolcular, belediyeden gelen 2 otobüsle bölgeden tahliye edildi. Kazaya karışan araçların çekici ekiplerinin desteğin ile çekilmesinin ardından trafik yeniden normal seyrine döndü.Niğde'ye giden otobüste yolcu olarak bulunan Vedat Eren, "Otobüste ortada oturuyordum, düz giderken önümüze bir tane tır kırdı yavaşlamak zorunda kaldık. Öndeki arabaya çarptıktan sonra arkadaki araba sert bir şekilde bize çarptı. İnsanlar öne doğru fırladı, çocuklar da vardı arabada. Feci bir kaza olmasa da yaralananlar oldu. Otobüs Gebze'den kalkmış Niğde'ye gidiyordu. Kazaya 3 araç karıştı, ortalığı karıştıran tır ise kaçtı. İki otobüs bir de ticari otomobil kazada vardı" dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.