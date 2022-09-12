YAŞAM
12 Eylül 2022 - 22:47

Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 18 yolcu polislerin ekiplerinin desteğin ile yanan araçtan yara almadan kurtarıldı.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 22:47
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Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu

Olay, TEM Otoyolu Tarsus Pozantı istikameti Damlama yakınlarında oldu. Alınan bilgiye göre, Hatay'dan Ankara'ya gitmekte olan Ö.F.B. idaresindeki 31 AHS 536 plakasına sahip yolcu otobüsünün motor tarafından dumanlar yükselmeye başladı. Seyir halinde olan otobüsten duman yükseldiğini gören sürücü otobüsü sağ şeride çekerken, olayı gören Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge Amirliği ekipleri hemen yardıma koştu. Yanmaya başlayan otobüsteki 18 yolcu polis ekibinin ekiplerinin desteğin ile olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Alev alev yanan otobüs kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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