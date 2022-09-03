Edinilen bilgiye göre, yangın, günün erken saatlerinde Antalya-Burdur kara yolu Çubuk Beli mevkiinde hareket halindeki yolcu otobüsünde çıktı. Otobüsün motor bölümünde çıkan yangın hızla araca yayılmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Otobüsün orta bölümünde ve arkasında maddi zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam etmekte.
YAŞAM
03 Eylül 2022 - 14:14
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Antalya-Burdur şehirlerarası kara yolunda hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın maddi hasara sebep oldu.
YAŞAM
03 Eylül 2022 - 14:14
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