Yolcu otobüsü alev alev yandı













Edinilen bilgiye göre, yangın, günün erken saatlerinde Antalya-Burdur kara yolu Çubuk Beli mevkiinde hareket halindeki yolcu otobüsünde çıktı. Otobüsün motor bölümünde çıkan yangın hızla araca yayılmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Otobüsün orta bölümünde ve arkasında maddi zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam etmekte.