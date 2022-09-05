Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu! 36 kişi ölümden döndü!

Denizli’den Muğla’ya sefer düzenleyen 61BB 553 plakalı yolcu otobüsü seyir halinde giderken Muğla’nın Esentepe mevkiinde alevler içinde kaldı. Otobüs şoförünün dikkati üzerine 36 yolcu hemen otobüsten çıkartıldı. Yaşanan olaya ise bölgede konuşlandırılan arazöz ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsün yanması esnasında oluşan alevlerin ormanlık alana sıçramasına da orman işçileri engel oldu. Otobüs yangınında facianın eşiğinden dönüldü.