YAŞAM
04 Şubat 2022 - 16:44
Güncelleme: 04 Şubat 2022 - 16:44

Yolcu otobüsü yan yattı! ölü ve çok sayıda yaralı var

Ankara'dan yola çıkan ve Yozgat sınırları içerisinde yolda kayarak kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi can verirken, 34 kişi yaralandı.

YAŞAM
04 Şubat 2022 - 16:44
Güncelleme: 04 Şubat 2022 - 16:44
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Yolcu otobüsü yan yattı! ölü ve çok sayıda yaralı var
1 kişinin can verdiği , 34 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı trafik kazası yozgat sınırları içerisinde meydana geldi. 




Gelen bilgiler göre Ankara'dan yola çıkan sürücüsünün ismi henüz belli olmayan yolcu otobüsü, Yozgat sınırları içerisinde kontrolden çıktı. Yolda kayan otobüs bir süre sonra yola kenarında bulunan tarlaya devrildi ve metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.




Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine ambulans, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içinde kaza bölgesine gelen ekipler yaptıkları incelemede otobüs içerisinde bulunan yolculardan 1 kişinin can verdiği, 34 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

Kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni morga kaldırılırken, yaralanan kişiler ise yapılan ilk müdahale sonrasında çevrdeki hastaneler kaldırıldı.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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