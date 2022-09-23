Yolcu otobüsü yangınında yolcular şoförü suçladı













Alınan bilgiye göre, Artvin'den İstanbul istikametine gitmek üzere hareket eden Kamil Koç'a ait yolcu otobüsü Hopa ilçesine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı nedenle alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonrası yolcular tahliye edildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular yangının şoförün arızalı otobüsle yolculuk etme ısrarı nedeniyle çıktığını ortaya koydu. Diğer yandan otobüs yangını konusu ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.