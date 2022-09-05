YAŞAM
05 Eylül 2022 - 15:08

Yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtarmıştı o anları anlattı

Kocaeli'de seyir halindeyken yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtaran otobüs şoförü Yılmaz Bozdağ, “Bu hayatı biz canlılarla paylaşıyoruz. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyorum” dedi.

YAŞAM
05 Eylül 2022 - 15:08
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtarmıştı o anları anlattı


Olay, 25 Ağustos tarihinde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Yılmaz Bozdağ, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde gördüğü kaplumbağayı ezilmekten kurtararak güvenli bir bölgeye götürdü. O anlar araç kamerasına yansırken, şoför yolcular tarafından büyük takdir gördü. Bozdağ, araca tekrar bindiğinde bazı yolcuların çocuklarına bu davranışı örnek olarak anlattığını ve bunun da kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Olayı anlatan Yılmaz Bozdağ, “İzmit Gündoğdu'dan aşağı doğru indiğim sırada görüş açıma bir kaplumbağa denk geldi. Çevremi kontrol ettim. Güvenliği tehlikeye atacak bir durum söz konusu olmadığı anda yolcularımdan izin alıp güvenli bir şekilde indim. Kaplumbağayı yoldan alıp güvenli bir noktaya bıraktım. Sonrasında aracıma geri döndüm. Almış olduğumuz oryantasyon eğitimlerinde sürekli bizimle beraber yolda diğer canlıların da olabileceği hep söylenir. Bunu göz önünde bulundurup sürekli dikkatli gidiyoruz. Eminim, benim yaptığımın hepsini buradaki diğer şoför arkadaşlarımız da yapardı” dedi.



“Yolcular, yapmış olduğumuz davranışın ne denli güzel olduğunu çocuklarına anlattı”

Otobüse tekrar bindiğinde yolculardan çok olumlu dönüşler aldığını söyleyen Bozdağ, “Yolcular teşekkür ettiler. Kendi çocuklarına olayı gösterdiler. Yapmış olduğumuzun ne denli harika bir davranış olduğunu kendi çocuklarına anlattılar. Bir sürü olumlu yönde tepkiler aldık. Bu hayatı biz canlılarla paylaşıyoruz. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Onlar da bizim gibiler sadece dilleri yok. Konuşamıyorlar ancak her şeyi çok iyi algılıyorlar” diyerek konuşmasını belirtti.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı
Tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı
Edremit’te motosiklet, aniden açılan aracın kapısına çarptı
Edremit’te motosiklet, aniden açılan aracın kapısına çarptı
Kayseri'de 'intikam' cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Kayseri'de 'intikam' cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Çocukların dikkati hayat kurtardı
Çocukların dikkati hayat kurtardı
Son Haberler
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu gösterdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu...
Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1
Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1
TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!
TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Mutabık olduğumuz konuların sayısı daha da artsın diye çalışıyoruz'
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Mutabık olduğumuz konuların sayısı...
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar
10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü
10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü
Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi
Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı
Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı
Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!
Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!