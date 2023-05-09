DÜNYA
09 Mayıs 2023 - 17:10

Yolsuzluk yapmakla suçlanan Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, tutuklandı!

Pakistan medyası, eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın gözaltına alındığını duyurdu. Han daha sonra yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

DÜNYA
09 Mayıs 2023 - 17:10
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Yolsuzluk yapmakla suçlanan Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, tutuklandı!


Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'ın başkent İslamabad'da tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. İmran Han, Yargıtay binasının dışında polis tarafından gözaltına alınırken tutuklanmasına karar verilen 70 yaşındaki eski başbakan, polis tarafından, adres bilgisi gizli tutulan bir merkeze götürüldü.

İmran Hanı'ın avukatı, gözaltında çıkan arbedede yaralanırken İslamabad Yüksek Mahkemesi Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu tarafından tutuklandığı bilgisi verildi.



Yetkililer, Khan'ın al-Qadir Trust (rüşvet) ile ilgili davada a tutuklandığını söylediler, ancak İslamabad'ın baş yargıcı Aamer Farooq, hükümet yetkililerinin Khan'ın tutuklanmasına ilişkin mahkemeye çıkmalarını emrettiği söylendi.

"İMRAN HAN HAKKINDA ÇOK SAYIDA SUÇLAMA VAR.."

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, tutuklandı

Bu sırada Khan çevik kuvvet polisi aracılığıyla mahkemeye girerken güvenlik güçleri ile Khan'ın destekçilerinin arasında arbede çıktı. Khan'ın mahkemeden çıkarıldığı bildirildi. Muhalefet oylamasında görevden alınan İmran Han ile ilgili birçok suçlama var. Eski Başbakan İmran Han ile ilgili iddiaların siyasi amaçlı olduğunu ve asıl amacının partisinin yaklaşan seçimlerde oy kullanmasını engellemek olduğunu iddia ediliyor.

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İmran Han'ın hükümeti, Pakistan'da 10 Nisan'da yapılan parlamento güven oylamasında 174 olumsuz oy aldıktan sonra çöktü. 11 Nisan'da yapılan parlamento seçimlerinde, ülkenin üç dönem başbakanı olan Navaz Şerif'in kardeşi olan Şahbaz Şerif'in 174 oyla salt çoğunlukla başbakan seçildiği bildirildi.

21 Ağustos'ta İmran Han'ın Terörle Mücadele Yasası uyarınca "polisi ve yargıçları tehdit etmekle" suçlandığı aktarıldı. Söz konusu işlemde ise, Khan'ın "İslamabad Polis Şefi ve yardımcısı Yargıç Zeba Chaudhry'yi tehdit ettiğini ve terörize ettiğini" kaydetti.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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