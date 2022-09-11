YAŞAM
11 Eylül 2022 - 11:07

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çok sayıda araç çarptı: 1 ölü

Çanakkale'de yolun karşısına geçmek istediği sırada araba çarpan kadın yaşamını yitirdi. Kadına, kazayı fark etmeyen birden fazla araç da çarptı.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 11:07
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Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çok sayıda araç çarptı: 1 ölü


Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Çanakkale-Bursa karayolunda Kemiklialan mevkisinde meydana geldi. İbrahim E. yönetimindeki 17 FU 117 plakasına sahip otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Aysun Demirel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aysun Demirel'e kazayı fark etmeyen birden fazla araç çarptı. Çevrede bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere ambulans, polis ve jandarma ekipleri yollandı. Kaza sonrasında karayolu, kazanın kesin oluş biçiminin belirlenmesi ve kazaya başka araçların karışıp karışmadığının tespit edilmesi için bir müddet trafiğe kapatıldı. Savcının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından karayolu tekrardan trafiğe açıldı.



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