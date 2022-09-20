Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı!













Kaza, Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi ile 719 Sokak'ın kesiştiği noktada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki Erdal T. idaresindeki 34 JU 774 plakasına sahip otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ş. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan E.Ş. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan kadına ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa dahil edilen kadın, tedavileri yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.