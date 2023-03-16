SAĞLIK
16 Mart 2023 - 14:15

Yorgun uyuyup yorgun uyananların ilacı burada! Uzmanı tek tek anlattı: Bunları yapan turp gibi uyanacak!

Gece uykusunun verimliliğini arttırmak için araştırmalar yapanlara uzman isimlerden önemli uyarılar geldi. gün içinde tüm yorgunlukları atmak için uyku kalitesinin sağlıklı olması gerekirken Prof. Dr. Sinem İliazi uykudan huzurlu kalkmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

SAĞLIK
16 Mart 2023 - 14:15
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Yorgun uyuyup yorgun uyananların ilacı burada! Uzmanı tek tek anlattı: Bunları yapan turp gibi uyanacak!


Yeteri kadar yatakta olunmasına rağmen uykuya dalamayanlar ya da gece çok sık uyanma durumu olanlar kalitesiz uykuyla baş başa olabilir. Çok geç uyumak, alkol ya da çay tüketimi uyku düzenini ciddi oranda etkiliyor. Prof. Dr. Sinem İliaz uyku kalitesini arttırmanın ipuçlarını açıkladı.

Kaliteli uyku yöntemleri

UYKU KALİTESİNİ ARTTIRAN İPUÇLARI



Yetişkin bireyler için gerekli olan uyuma zamanı 7-8 saat olurken bu dilim ise 23.00 ve 13.00 arasında ki uykudan maksimum verim alınır.

Yatılan odanın havalandırılması gerekir aynı zamanda ise çarşafları sık sık değiştirilmesi öneriliyor.

Uykuya dalınması gereken odanın sessiz ve karanlık olması uykunun kalitesini arttırır. Işık olmadan uyuyamayanlar ise ışık kaynağını göremeyecek bir yere ışığı koyulması gerekir.

Yatma saatine yakın çay, kahve ve alko tüketilmemesi gerekir.

Uykunun daha kaliteli olması için yatmadan önce akıllı telefon, tablet ya da TV saatlerinin kısıtlanması gerekir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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