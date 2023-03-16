Yorgun uyuyup yorgun uyananların ilacı burada! Uzmanı tek tek anlattı: Bunları yapan turp gibi uyanacak!







UYKU KALİTESİNİ ARTTIRAN İPUÇLARI







Yeteri kadar yatakta olunmasına rağmen uykuya dalamayanlar ya da gece çok sık uyanma durumu olanlar kalitesiz uykuyla baş başa olabilir. Çok geç uyumak, alkol ya da çay tüketimi uyku düzenini ciddi oranda etkiliyor. Prof. Dr. Sinem İliaz uyku kalitesini arttırmanın ipuçlarını açıkladı.Yetişkin bireyler için gerekli olan uyuma zamanı 7-8 saat olurken bu dilim ise 23.00 ve 13.00 arasında ki uykudan maksimum verim alınır. Yatılan odanın havalandırılması gerekir aynı zamanda ise çarşafları sık sık değiştirilmesi öneriliyor. Uykuya dalınması gereken odanın sessiz ve karanlık olması uykunun kalitesini arttırır. Işık olmadan uyuyamayanlar ise ışık kaynağını göremeyecek bir yere ışığı koyulması gerekir. Yatma saatine yakın çay, kahve ve alko tüketilmemesi gerekir. Uykunun daha kaliteli olması için yatmadan önce akıllı telefon, tablet ya da TV saatlerinin kısıtlanması gerekir.