SPOR
10 Kasım 2022 - 22:25

Youssouf Ndayishimiye için Avrupa'dan tekilfler var

Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Youssouf Ndayishimiye'nin transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

SPOR
10 Kasım 2022 - 22:25
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Youssouf Ndayishimiye için Avrupa'dan tekilfler var


Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde harika bir performans sergileyen Medipol Başakşehir'de genç yıldız Youssouf Ndayishimiye de performansıyla göz dolduruyordu.

24 yaşındaki Burundili yıldız isim 2020-2021 sezonunda Süper Lig ekplerinden Yen Malatyaspor'dan %20 sonraki satıştan pay ve 2.15 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte transfer olmuştu.



Youssouf Ndayishimiye başakşehir

Avrupa kulüpleri Youssouf Ndayishimiye için nabız yokluyor

Özellikle de bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan Youssouf Ndayishimiye, 23 karşılaşmada turuncu lacivertli formayı giyerken bu maçlarda 6 gol ve 1 asistlik katkı sağlamayı başarmıştı.

Medipol Başakşehir yönetimine Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde Youssouf Ndayishimiye için Avrupa kulüplerinden tekliflerin olduğu öğrenildi. 

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Beşiktaş Zymer Bytyqi için teklif yapacak
Beşiktaş Zymer Bytyqi için teklif yapacak
Vedat Muriqi İspanya'da göz doldurmaya devam ediyor
Vedat Muriqi İspanya'da göz doldurmaya devam ediyor
Trabzonspor'da Vitor Hugo ile yollar ayrılabilir
Trabzonspor'da Vitor Hugo ile yollar ayrılabilir
Galatasaray yönetimi Okan Buruk ile görüştü
Galatasaray yönetimi Okan Buruk ile görüştü
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek
Galatasaray'da Yunus Akgün devre arasında Adana Demirspor'a dönebilir
Galatasaray'da Yunus Akgün devre arasında Adana Demirspor'a dönebilir
Son Haberler
Otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirim olacak mı? Bakan Nebati'den ÖTV'de indirim açıklaması
Otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirim olacak...
Ankara'nın Altındağ'daki bir evden 5 ceset çıkarıldı!
Ankara'nın Altındağ'daki bir evden 5 ceset çıkarıldı!
10 aylık bebeğini diri diri toprağa gömen cani anne didik didik aranıyor!
10 aylık bebeğini diri diri toprağa gömen cani anne didik didik aranıyor!
Türkiye’de 110 TL ödeyen Twitter'da mavi tik sahibi olacak!
Türkiye’de 110 TL ödeyen Twitter'da mavi tik sahibi olacak!
Beşiktaş Zymer Bytyqi için teklif yapacak
Beşiktaş Zymer Bytyqi için teklif yapacak
Vedat Muriqi İspanya'da göz doldurmaya devam ediyor
Vedat Muriqi İspanya'da göz doldurmaya devam ediyor
Trabzonspor'da Vitor Hugo ile yollar ayrılabilir
Trabzonspor'da Vitor Hugo ile yollar ayrılabilir
Galatasaray yönetimi Okan Buruk ile görüştü
Galatasaray yönetimi Okan Buruk ile görüştü
61-64 yaş arasındaki vatandaşlara duyuruldu! O tarihe kadar 120 TL ödemeyen kullanamayacak
61-64 yaş arasındaki vatandaşlara duyuruldu! O tarihe kadar 120 TL...
Bakan Nebati duyurdu: EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu
Bakan Nebati duyurdu: EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek
Asgari ücretteki son tahmin herkesi şok edecek! 9-10 bin TL beklentisi suya düşüyor
Asgari ücretteki son tahmin herkesi şok edecek! 9-10 bin TL beklentisi...
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bina yöneticisinin odasına attı
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı...
TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!
TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!...
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı