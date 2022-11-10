Youssouf Ndayishimiye için Avrupa'dan tekilfler var













Avrupa kulüpleri Youssouf Ndayishimiye için nabız yokluyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde harika bir performans sergileyen Medipol Başakşehir'de genç yıldız Youssouf Ndayishimiye de performansıyla göz dolduruyordu.24 yaşındaki Burundili yıldız isim 2020-2021 sezonunda Süper Lig ekplerinden Yen Malatyaspor'dan %20 sonraki satıştan pay ve 2.15 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte transfer olmuştu.Özellikle de bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan Youssouf Ndayishimiye, 23 karşılaşmada turuncu lacivertli formayı giyerken bu maçlarda 6 gol ve 1 asistlik katkı sağlamayı başarmıştı. Medipol Başakşehir yönetimine Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde Youssouf Ndayishimiye için Avrupa kulüplerinden tekliflerin olduğu öğrenildi.