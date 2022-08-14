Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan ve memleketleri Erzurum'un Hınız ilçesine tatil için giden 6 yaşındaki A.K, internetten yayınlanan bir videoda gördüklerini denemek istedi. Çocuğun gerçekleştirdiği tehlikeli deneme, onu neredeyse canından ediyordu. YouTube kanalından yayınlanan bir video paylaşımında bacaklarına ve ellerine döktükleri kolonyayı çakmak ile yakanların videosunu izleyen 6 yaşındaki A.K., aynı şeyi kendisi de denemek istedi. Videodan etkilenen ve tehlikeyi denemeyi kendisi de yapan çocuğun üzerindeki kıyafetler, aniden alev almaya başladı.
GÜNDEM
14 Ağustos 2022 - 00:02
YouTube'dan izlediği videodan etkilenen çocuk kendisini yaktı!
Erzurum'un Hınıs ilçesine ailesiyle tatile gelen 6 yaşındaki bir çocuk, YouTube'dan izlediği bir videodan etkilendi ve yanlışlıkla kendisini yaktı. Apar topar hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.
GÜNDEM
14 Ağustos 2022 - 00:02