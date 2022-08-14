GÜNDEM
14 Ağustos 2022 - 00:02

YouTube'dan izlediği videodan etkilenen çocuk kendisini yaktı!

Erzurum'un Hınıs ilçesine ailesiyle tatile gelen 6 yaşındaki bir çocuk, YouTube'dan izlediği bir videodan etkilendi ve yanlışlıkla kendisini yaktı. Apar topar hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

GÜNDEM
14 Ağustos 2022 - 00:02
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
YouTube'dan izlediği videodan etkilenen çocuk kendisini yaktı!


Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan ve memleketleri Erzurum'un Hınız ilçesine tatil için giden 6 yaşındaki A.K, internetten yayınlanan bir videoda gördüklerini denemek istedi. Çocuğun gerçekleştirdiği tehlikeli deneme, onu neredeyse canından ediyordu.

YouTube kanalından yayınlanan bir video paylaşımında bacaklarına ve ellerine döktükleri kolonyayı çakmak ile yakanların videosunu izleyen 6 yaşındaki A.K., aynı şeyi kendisi de denemek istedi. Videodan etkilenen ve tehlikeyi denemeyi kendisi de yapan çocuğun üzerindeki kıyafetler, aniden alev almaya başladı.



YouTube'dan izlediği videodan etkilenen çocuk kendisini yaktı!

Yardım çığlığına ailesi koştu!

A.K, bacaklarındaki alevleri söndüremeyince bağırarak ailesinden yardım istedi. Çocuğunun anne ve babası hemen çocuklarının yanına gitti ve alevler söndürüldü. Küçük çocuğun sol bacağı ile vücudunun bazı yerlerinde 2. ve 3. derece yanık oluştuğu görülürken eve gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla A.K, Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılanı ilk müdahale sonrasında Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen küçük çocuk tedavi altına alındı.

Oğlunun ölümden döndüğünü anlatan Baba Çetin K, internette yayınlanan videodaki tehlikeli denemeyi evde kendisi yapmak isterken feci şekilde yandığını söyledi ve daha öncesinden çocuğuna telefon ve tablet verdiğini fakat bu olayın arından bir daha asla böyle birşey yapmayacağını ifade etti.

Küçük A.K'nın tedavisini üstlenen doktor Onur Ceylan, küçük çocuğun vücudunun bazı yerlerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar meydana geldiğini ve çocuğun sağlık durumunu yakından takip ettiklerini, medikal tedavi sonrasında ise cerrahi müdahalenin yapılabileceğini açıkladı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
MSB, teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmadı: 4 PKK/YPG’li etkisiz!
MSB, teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmadı: 4 PKK/YPG’li etkisiz!
Hatay'da köpeğe çarpmamak için yapılan manevra ölüm getirdi!
Hatay'da köpeğe çarpmamak için yapılan manevra ölüm getirdi!
Son Haberler
Ekranların Kara Melek'i Sanem Çelik'in saçlarına aklar düştü!
Ekranların Kara Melek'i Sanem Çelik'in saçlarına aklar düştü!
TOGG, seri üretimde geri sayıma başladı! Kritik tarih 29 Ekim..
TOGG, seri üretimde geri sayıma başladı! Kritik tarih 29 Ekim..
MSB, teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmadı: 4 PKK/YPG’li etkisiz!
MSB, teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmadı: 4 PKK/YPG’li...
Hatay'da köpeğe çarpmamak için yapılan manevra ölüm getirdi!
Hatay'da köpeğe çarpmamak için yapılan manevra ölüm getirdi!
Cerablus'ta Türk bayrağına el uzatan hainler yaka paça gözaltına alındı
Cerablus'ta Türk bayrağına el uzatan hainler yaka paça gözaltına...
PAEM sınavının kopya iddialarına EGM'den yazılı yanıt!
PAEM sınavının kopya iddialarına EGM'den yazılı yanıt!
Mısır’da bir kilisede çıkan yangın 41 can aldı!
Mısır’da bir kilisede çıkan yangın 41 can aldı!
Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışlara bırakıyor: Listede İstanbul'da var!
Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışlara bırakıyor: Listede...
Alman devi Mercedes, yangın riski var diyerek 3 modelini geri çağırdı!
Alman devi Mercedes, yangın riski var diyerek 3 modelini geri çağırdı!
Emekli promosyonlarında görülmemiş kampanya: Bankalar ödemeleri 7,750 TL'ye yükseltti!
Emekli promosyonlarında görülmemiş kampanya: Bankalar ödemeleri 7,750...
Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği evin balkonundan düşerek öldü!
Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği evin balkonundan...
Aslı Enver ve sevgilisi Berkin Gökbudak hakkında bomba iddia!
Aslı Enver ve sevgilisi Berkin Gökbudak hakkında bomba iddia!
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, düğün tarihlerini duyurdu!
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, düğün tarihlerini duyurdu!
Bakan Koca duyurdu: Polikliniklerin yükü sekreterlerle hafifleyecek!
Bakan Koca duyurdu: Polikliniklerin yükü sekreterlerle hafifleyecek!
Deniz kenarında güneşlenen kadının göğsüne plaj şemsiyesi saplandı!
Deniz kenarında güneşlenen kadının göğsüne plaj şemsiyesi saplandı!