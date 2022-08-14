YouTube'dan izlediği videodan etkilenen çocuk kendisini yaktı!













Yardım çığlığına ailesi koştu!

Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan ve memleketleri Erzurum'un Hınız ilçesine tatil için giden 6 yaşındaki A.K, internetten yayınlanan bir videoda gördüklerini denemek istedi. Çocuğun gerçekleştirdiği tehlikeli deneme, onu neredeyse canından ediyordu. YouTube kanalından yayınlanan bir video paylaşımında bacaklarına ve ellerine döktükleri kolonyayı çakmak ile yakanların videosunu izleyen 6 yaşındaki A.K., aynı şeyi kendisi de denemek istedi. Videodan etkilenen ve tehlikeyi denemeyi kendisi de yapan çocuğun üzerindeki kıyafetler, aniden alev almaya başladı.A.K, bacaklarındaki alevleri söndüremeyince bağırarak ailesinden yardım istedi. Çocuğunun anne ve babası hemen çocuklarının yanına gitti ve alevler söndürüldü. Küçük çocuğun sol bacağı ile vücudunun bazı yerlerinde 2. ve 3. derece yanık oluştuğu görülürken eve gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla A.K, Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılanı ilk müdahale sonrasında Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen küçük çocuk tedavi altına alındı. Oğlunun ölümden döndüğünü anlatan Baba Çetin K, internette yayınlanan videodaki tehlikeli denemeyi evde kendisi yapmak isterken feci şekilde yandığını söyledi ve daha öncesinden çocuğuna telefon ve tablet verdiğini fakat bu olayın arından bir daha asla böyle birşey yapmayacağını ifade etti. Küçük A.K'nın tedavisini üstlenen doktor Onur Ceylan, küçük çocuğun vücudunun bazı yerlerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar meydana geldiğini ve çocuğun sağlık durumunu yakından takip ettiklerini, medikal tedavi sonrasında ise cerrahi müdahalenin yapılabileceğini açıkladı.