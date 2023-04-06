YouTube'dan yeni kullanıcı deneyimi: Seçeneklere 'Podcast Sekmesi' getiriyor!

Dünyanın en çok tercih edilen video paylaşım platformu olarak bilinen YouTube, kullanıcı deneyimini geliştirmeye kendini adamış olarak tanımlanıyor. Gelen son haberlere göre YouTube'un Android ve web uygulamalarına yeni bir sekme geliyor. Bu kapsamda YouTube, kanal sayfanıza yeni bir Podcast'ler sekmesi ekleyecek. Son zamanlarda, giderek daha fazla insan podcast'leri dinledikçe, giderek daha fazla platform bu özelliğe sahip. Bunlardan biri YouTube'du. Uygulama sonunda podcast işlevine sahip. Aynı zamanda şirketin kanal sayfalarına yeni bir Podcast'ler sekmesi ekleyeceği yönünde haberler paylaşıldı.
Yeni sekmeye ek olarak, uygulamanızın kanal sayfası üzerinden özel bir Podcast'ler sekmesi göreceksiniz. Ayrıca bu yeni özellik yalnızca Android telefonlar için değil web uygulamaları için de sunulacağı iddia ediliyor. Yeni sekmeler, aradığınız podcast'i bulmanızı kolaylaştırıyor.
KÜRESEL ALANDA ETKİNLEŞTİRİLDİYouTube Music, yeni bir seçenekle birlikte artık en son çalınan şarkıların otomatikman Android cihazınıza indirebilinecek. YouTube'daki bir kanal sayfasında genellikle bir "Canlı" sekmesi ve bir "Oynatma Listeleri" sekmesi bulunur. Yeni özellik, bu sekmelerin yanında bir Podcast'ler sekmesi gösterir. Google'ın, özelliğin artık dünya çapında etkinleştirildiğini söylediği bildirildi.
Bu nedenle, YouTube Podcasts sekmesini tıkladığınızda, yazarları tarafından podcast olarak işaretlenmiş oynatma listelerini göreceksiniz. Yeni bir sekme, podcast'leri ayrı ayrı belirtmeyen çalma listelerine girme ihtiyacını ortadan kaldırır. Ancak içerik üreticileri, podcast'lerini farklı sekmelere ayırır. YouTube Music'te yalnızca podcast şeklinde işaretlenen içerik görünür. Ancak, YouTube Music'in podcast desteği şu anda test aşamasındadır. Ancak erişim kısıtlanmıştır. Bazı kullanıcılar bu özelliği geçen Çarşamba aldıklarını bildirdi. Ancak, birçok kullanıcı henüz aktif değildir.