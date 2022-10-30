TEKNOLOJİ
30 Ekim 2022 - 10:51

YouTube Premium aboneliği 3 ay ücretsiz oldu! Dev anlaşmada imzalar atıldı

Dünyanın en çok izlenen online video paylaşım platformu YouTube, Premium abonelik ile Türk Telekom Prime kullanan tüm müşterilerine 3 ay boyunca ücretsiz olacak. Türk Telekom Prime müşterisiyseniz, ilk kez YouTube Premium abonesi olacaksanız 3 ay boyunca ücretsiz YouTube Premium seçeneğine sahip olabilirsiniz.

TEKNOLOJİ
30 Ekim 2022 - 10:51
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YouTube Premium aboneliği 3 ay ücretsiz oldu! Dev anlaşmada imzalar atıldı


Türkiye'nin lider GSM operatörlerinden Türk Telekom, Prime kullanan müşterileri için 3 ay ücretsiz bir şekilde YouTube Premium özelliğini sunmak için dünyanın lider online video paylaşım platformu YouTube ile iş birliği yaptı. Şirketten yapılan açıklamada Türk Telekom Prime müşterisiyseniz, ilk kez YouTube Premium abonesiyseniz ve YouTube ile yaptığınız iş birliği ile belirli tarifeler ile gelen tüm müşterilere 3 ay boyunca ücretsiz YouTube Premium seçeneğinin sunulacağı bildirildi.

YOUTUBE PREMİUM ÖZELLİĞİ İLE KESİNTİSİZ İÇERİK

YouTube Premium aboneliği 3 ay ücretsiz

YouTube Premium  özeliğiyle platformdaki milyonlarca içerik reklam ve kesinti olmadan izlenebilir, aynı zamanda YouTube Music Premium ve YouTube Kids uygulamalarının keyfini çıkarabilirsiniz. Kampanyadan, indirimli fiyat almak isteyen yeni Türk Telekom müşterileri ve tarife değişikliği yapan mevcut Türk Telekom müşterileri yararlanabilmektedir.



Türk Telekom Mobil Hizmetler Pazarlama Direktörü Ahmet Gizlice, söz konusu kampanyaya ilişkin görüşlerini açıkladı ve açıklamasında "Online video içerik tüketen Türk Telekom Prime müşterilerine en sevdikleri içerikleri kesintisiz izleme keyfi yaşatmak için YouTube ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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