YouTube Premium'dan dev zam! Bireysel abonelik ücretleri katlanarak güncellendi













YOUTUBE PREMİUM ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?





Bugün YouTube, bir e-postayla Premium abonelerinin aylık olarak ödedikleri ücretlerin zamlandığını bildirdi. Video akışı devi, Premium sistemini ilk olarak 2018'de ücretli bir abonelik sunduğunu açıklayarak duyurmuştu. Normal kullanımın aksine YouTube Premium, reklamsız kullanım dahil birçok avantajı bulunuyor. YouTube'dan gelen son bilgilere göre bireysel olarak abone olan kullanıcılar 21 Kasım 2022'den itibaren 13 lira daha fazla ödeme yapacaklar. Bireysel aboneliğin yıllık ücreti ise 299.99 lira.YouTube Premium'dan bireysel abonelik ücretlerine gelen yeni zamlar sonrası yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "YouTube Premium ile çok sevdiğiniz videolar ile birlikte içerik üreticileri ve müzisyenlerin takibini daha rhat yapabilirsiniz. Size mükemmel derecede hizmet ve özelliklerin sunulmasına devam edebilmek için aylık ₺16,99 olan Premium abonelik ücretini aylık ₺29,99 olarak güncelliyoruz."YouTube Premium, öğrenci abonelik ücretine yüzde 100 zam aptı ve aylık 9,99 TL'den 19,99 TL'ye yükseltti. Bireysel Premium abonelik ücretini ise 16,99 TL'den 29,99 TL'ye çıkardı. Aile Premium planını ise yüzde 130 artıran şirket ücreti 25,99 TL'den 59,99 TL yaptı.Teknoloji devi YouTube, Premium abonelerine gönderdiği e-postada, fiyat artışlı planların 21 Kasım 2022'de yürürlüğe gireceğini söyledi. Şirket geçtiğimiz günlerde 4K video desteğini Premium abonelerde test etmeye başladı. Ancak daha önce herkes tarafından kullanılan bu özelliğin Premium'a taşınması birçok YouTube kullanıcısını rahatsız etti. Bu nedenle şirket, tüm kullanıcılar için 4K işlevselliğini yeniden etkinleştirmeye karar verdi. Artışın nedeni 4K desteğine bağlanıyor. Çünkü YouTube, Premium özelliğinin yayınlanmasından bu yana ilk kez fiyatı artırdı.