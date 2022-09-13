Yozgat’ta keneden ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki N.A., ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetleri ile ilçe hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Uygulama Hastanesine yollandı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören N.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Bu yıl keneden yaşamını yitirenlerin sayısı ise 6'ya yükseldi. N.A.'nın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.