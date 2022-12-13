DÜNYA
13 Aralık 2022 - 11:27

Yozgat ve Muş ihracatta önde! Artış rakamları dikkatleri çekti

2022’in 11 ayında 79 ilin ihracatı 1 milyon dolar sınırını aşarken, bu kentler arasında en yüksek artış yüzde 253,9 ile Yozgat'ta gerçekleşti. Yozgat’ı Muş takip etti.

DÜNYA
13 Aralık 2022 - 11:27
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Yozgat ve Muş ihracatta önde! Artış rakamları dikkatleri çekti

Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına göre 19 İl 1 Milyar doları aşan ihracat rakamlarına ulaştı. Yapılan ihracat’ın toplamına bakıldığında İstanbul zirvedeki yerini korurken Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep takipte olan iller olduğu aktarıldı. En yüksek artış oranı Yozgat, Muş, Bingöl’de gözlenirken, Yalova ve Van illeri beklentileri karşılayamayarak düşük ihracatta oranlarında kaldılar. Türkiye’nin Cari açık problemine önemli bir merhem olan ihracat’ın daha fazla il bazında gelişmesi adına yapılan çalışmalar bazı illerde net sonuçlar verirken bazı illerde beklenen düzeyi göremedi. Yeni yılla birlikte hedef büyüten ihracatçılar ve bakanlığın yeni teşviklere yoğunlaştığı bu rakamlar artışına doğrudan katkı sağlayacak çözümlere odaklandıkları bilgisi alındı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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