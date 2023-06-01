YRP'li Ali Yüksel'in 3 eşinin olduğu iddiası TBMM'yi karıştırdı!













"BU ŞAHSIN TBMM'DE OLMASI SUÇ"

Yeniden Refah Partisi'nin 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerinde Konya'dan seçilen Ali Yüksel'in yıllar önce üç karısı olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesinden Gökhan Kam tarafından yayımlanan haberde Ali Yüksel, "Dördüncü eşini de sabırsızlıkla bekliyor" dedi. Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Genel Sekreterliği ve Başkanlığı görevlerinin ardından 2009 yılında Devlet Bakanı Faruk Çelik'in sanışmanlığını üstlenen YRP'li Ali Yüksel'in üçüncü eşi Dilber Yüksel'in daha önce verdiği bir röportajda kocasına 11 yaşındayken bir kitap yazarken aşık olduğunu ifade ettiği ve 4. evliliği de onun için "hakkı" olarak gördüğünü söylediği ortaya çıkarıldı.Konuyla ilgili Cumhuriyet'e açıklama yapan Türk Kadın Dernekleri Federasyonu'nun başkanı Canan Güllü, medeni kanunu ihlal edenlerin meclise sevk edildiğini söyledi. Güllü, konuşmasında "Bu şahsın TBMM'ye katılması için kadınları temsil etmesi hata, günah, suç ve hak ihlalidir" ifadelerini de kullandı. Bilinidği üzere; Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nın listelerinden seçime girmiş ve normalde yüzde 2,84 oyla bu seviyenin altında kalacak olan parti çatısı altında olduğu ittifak ile birlikte 5 milletvekili çıkarmıştı.