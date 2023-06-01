Yeniden Refah Partisi'nin 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerinde Konya'dan seçilen Ali Yüksel'in yıllar önce üç karısı olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesinden Gökhan Kam tarafından yayımlanan haberde Ali Yüksel, "Dördüncü eşini de sabırsızlıkla bekliyor" dedi. Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Genel Sekreterliği ve Başkanlığı görevlerinin ardından 2009 yılında Devlet Bakanı Faruk Çelik'in sanışmanlığını üstlenen YRP'li Ali Yüksel'in üçüncü eşi Dilber Yüksel'in daha önce verdiği bir röportajda kocasına 11 yaşındayken bir kitap yazarken aşık olduğunu ifade ettiği ve 4. evliliği de onun için "hakkı" olarak gördüğünü söylediği ortaya çıkarıldı.
SİYASET
01 Haziran 2023 - 13:57
YRP'li Ali Yüksel'in 3 eşinin olduğu iddiası TBMM'yi karıştırdı!
Refah Partisi'nden Konya Milletvekili olarak meclise giren Ali Yüksel'in üç eşinin olduğu iddiası TBMM'yi karıştırdı.
SİYASET
01 Haziran 2023 - 13:57