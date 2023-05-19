GÜNDEM
19 Mayıs 2023 - 18:27

YSK, 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuç listesini yayınladı!

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçları belli oldu. YSK'nın birinci turun sonunda kesin olan sonuç listesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNDEM
19 Mayıs 2023 - 18:27
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YSK, 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuç listesini yayınladı!


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında 14 Mayıs günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kesin sonuçlarının belirlendiği bildirildi. Söz konusu listeye ilişkin kararın ise Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandığı bilgisi paylaşıldı.

YSK, 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuç listesini yayınladı



YSK'nın açıklaması ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 49,24'ünü, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 45,07'sini, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise oyların yüzde 5,28'ini aldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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