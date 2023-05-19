YSK, 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuç listesini yayınladı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında 14 Mayıs günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kesin sonuçlarının belirlendiği bildirildi. Söz konusu listeye ilişkin kararın ise Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandığı bilgisi paylaşıldı.
YSK'nın açıklaması ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 49,24'ünü, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 45,07'sini, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise oyların yüzde 5,28'ini aldı.