GÜNDEM
19 Nisan 2023 - 23:56

YSK, 24 siyasi parti ve 151 bağımsız adayın yer aldığı genel seçimler için kesin aday listesini onayladı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28'inci dönem için hazırlanan kesin aday listesi hakkında onay kararını verdi. Böylece 14 Mayıs seçimlerine 24 siyasi parti ile birlikte 151 bağımsız milletvekili adayı seçimlere katılacak.

GÜNDEM
19 Nisan 2023 - 23:56
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YSK, 24 siyasi parti ve 151 bağımsız adayın yer aldığı genel seçimler için kesin aday listesini onayladı!
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Yüksel Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 28. milletvekili genel seçimi kesin aday listesini internet sitesinde yayınladı.

YSK, seçim için siyasi partilerin sunduğu aday listeleri hakkında yapılan itirazları değerlendirerek seçim listeleri hakkında son kararı verdi. Buna kapsamda YSK'ya sunulan ve seçime girecek olan 24 siyasi partinin, listelerindeki adaylar ile seçime katılacakları çevrelerin şöyle sıralandığı aktarıldı:



1. Adalet Birlik Partisi 47

2. Adalet Partisi 67

3. Adalet ve Kalkınma Partisi 87

4. Anavatan Partisi 63

5. Büyük Birlik Partisi 87

6. Cumhuriyet Halk Partisi 80

7. Genç Parti 72

8. Güç Birliği Partisi 59

9. Hak ve Özgürlükler Partisi 87

10. Halkın Kurtuluş Partisi 87

11. İyi Parti 78

12. Memleket Partisi 87

13. Millet Partisi 87

14. Milliyetçi Hareket Partisi 87

15. Milli Yol Partisi 49

16. Sol Parti 87

17. Türkiye İşçi Partisi 54

18. Türkiye Komünist Hareketi 87

19. Türkiye Komünist Partisi 87

20. Vatan Partisi 87

21. Yeniden Refah Partisi 87

22. Yenilik Partisi 74

23. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87

24. Zafer Partisi 75

Türkiye geneli olarak 151 bağımsız milletvekili adayının bulunduğu bildirildi. 9 Nisan'da siyasi partiler milletvekili ile ilgili aday listelerini YSK'ya sundu. Listedeki eksiklikleri gidermek için 11 Nisan'a kadar süresi olan YSK, 15 Nisan'da aday ön listesini açıkladı.

YSK bugün kısa listeyi onayladı. Kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından oy pusulaları basılıyor. Propaganda süreci 13 Mayıs'ta sona erecek ve 14 Mayıs'ta sandıklar sandık başına gönderilecek.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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