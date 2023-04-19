YSK, 24 siyasi parti ve 151 bağımsız adayın yer aldığı genel seçimler için kesin aday listesini onayladı!

Yüksel Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 28. milletvekili genel seçimi kesin aday listesini internet sitesinde yayınladı. YSK, seçim için siyasi partilerin sunduğu aday listeleri hakkında yapılan itirazları değerlendirerek seçim listeleri hakkında son kararı verdi. Buna kapsamda YSK'ya sunulan ve seçime girecek olan 24 siyasi partinin, listelerindeki adaylar ile seçime katılacakları çevrelerin şöyle sıralandığı aktarıldı:
1. Adalet Birlik Partisi 47 2. Adalet Partisi 67 3. Adalet ve Kalkınma Partisi 87 4. Anavatan Partisi 63 5. Büyük Birlik Partisi 87 6. Cumhuriyet Halk Partisi 80 7. Genç Parti 72 8. Güç Birliği Partisi 59 9. Hak ve Özgürlükler Partisi 87 10. Halkın Kurtuluş Partisi 87 11. İyi Parti 78 12. Memleket Partisi 87 13. Millet Partisi 87 14. Milliyetçi Hareket Partisi 87 15. Milli Yol Partisi 49 16. Sol Parti 87 17. Türkiye İşçi Partisi 54 18. Türkiye Komünist Hareketi 87 19. Türkiye Komünist Partisi 87 20. Vatan Partisi 87 21. Yeniden Refah Partisi 87 22. Yenilik Partisi 74 23. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87 24. Zafer Partisi 75 Türkiye geneli olarak 151 bağımsız milletvekili adayının bulunduğu bildirildi. 9 Nisan'da siyasi partiler milletvekili ile ilgili aday listelerini YSK'ya sundu. Listedeki eksiklikleri gidermek için 11 Nisan'a kadar süresi olan YSK, 15 Nisan'da aday ön listesini açıkladı. YSK bugün kısa listeyi onayladı. Kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından oy pusulaları basılıyor. Propaganda süreci 13 Mayıs'ta sona erecek ve 14 Mayıs'ta sandıklar sandık başına gönderilecek.