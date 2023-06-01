YSK, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuç rakamlarını açıkladı!

YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün yaptığı bir son dakika açıklamasında 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin sonuçlarına ilişkin duyurusunu gerçekleştirdi. Yener, 14 Mayıs günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından Türk siyasi tarihinde ilk kez 15 Mayıs Pazartesi günü ikinci tur oylama sürecinin başladığını hatırlattı. YSK Başkanı Yener, konuyla ilgili olarak, 20 Mayıs'ta yurt dışı misyon ve gümrüklerde oy kullanma işlemlerinin başladığını, basım işlemlerinin tamamlanması sonrasında oy pusulalarının 73 ülkeden 151 seçmene dağıtıldığını aktardı. Yener ayrıca, YSK'nın ikinci oylama için seçim takviminde belirtilen süreci takip ettiğini, ikinci oylama için 29-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan itirazların 28 Mayıs'ta Kurul'a geçtiğini kaydetti. Seçim sonuçlarının yayımlanması için Resmi Gazete'ye gönderildiğini söyleyen Ahmet Yener, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs 2023'teki ikinci oylama sürecinde yurt içi 52 milyon 93 bin 375 seçmen oy kullandı, katılım oranı yüzde 85,72 oldu, yurt dışında ise gümrükler dahil olmak üzere 1 milyon 930 bin 226 seçmen sandık başına gitti ve seçmen katılım yüzde 56,34 oldu. Türkiye'de ve yabancılarda toplamda 54 milyon 23 bin 601 seçmenin oy kullandığı, toplam seçmen katılımının ise yüzde 84,15 şeklinde olduğu görüldü. Bu sonuca göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplamda 27 milyon 834 bin 589 seçmenin oyu alarak yine toplamda yüzde 52,18 oy payı elde ettiği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 25 milyon 504 bin 724 seçmenin oyunu alarak toplamda yüzde 47,82 oy payı aldığı görülmektedir. Yönetim Kurulumuz'un değerlendirmeleri ve kararları neticesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği ve Resmi Gazete'de yayımlandığı kesinleşmiştir. Türkiye'ye ve demokrasimize hayırlı olsun."