YSK, 3 cumhurbaşkanı adayın başvurusuna 'RED' cevabı verdi!













YENİDEN REFAH PARTİSİ ADAYI FATİH ERBAKAN'A SAAT 17.00'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), 3-14 Mayıs tarihlerinde yapılacak 28'inci cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde seçmenlerce istenen milletvekili adaylarının ve cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyenlerin eksik belgeli başvuruları ile ilgili alınan kararlarını internet sitesinde yayımladı. Bu kapsamda Hakan Uzan ve Cengiz Uzan'ın yanı sıra Hürrem Ayaz'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için bizzat bavurmadıkları gerekçe gösterildi ve başvuruları reddedildi. Ayrıca YSK, 9 adayın başvurularında eksik belge tespit etti.Posta ile başvuran Hürrem Ayaz'ın adaylık başvurusu tıpkı Hakan Uzan ve Cengiz Uzan'ın reddedildiği gibi geri çevcrilirken, İrfan Uzun'un varlık beyan formunda bir eksiklik olduğu ve Davut Turan'ın fotoğrafının da normalinden yüksek çözünürlüğüne ilişkin elektronik versiyonunun olmadığı da belirlendi.Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan'ın üniversite eğitimini tamamladığını gösteren diplomasının onaylı kopyaları, altı adet vesikalık fotoğrafı ve fotoğrafının yüksek çözünürlüğe sahip elektronik halinin kayıp olduğunun tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda evrakalrını yeniden hazırlaması için Erbakan'a saat 17.00'a kadar süre verildi. Türkiye İttifakı'ndan cumhurnbaşkanı adayı olan Ahmet Özal'ın fotoğraflarının yüksek çözünürlüğe sahip elektronik ortamda üretildiği ve sahiplik beyanı bulunmadığı tespit edildi. Duran Güveninir'in sahiplik beyannamesi, başvuru için 555.980 TL ödendiğini gösteren makbuz, altı vesikalık fotoğrafın da yer aldığı fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik versiyonu, Erkan Trükten'in sahiplik beyannamesi ve kendi fotoğrafı Handan Yalçıntaş'ın beyannamesi mülkiyeti, başvuru için 555 bin 980 lira ödendiğini gösteren makbuz, altı adet vesikalık fotoğraf ve fotoğrafların yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda oluşturulmuş hali olmadığı saptandı. Öte yandan Levent Akyollu, başvurusu çin 555 bin 980 lira ödendiğini gösteren makbuz, mal beyanı, Selami Karagöz'ün de aynı şekilde yüksek öğrenim gördüğünü gösteren diplomanın onaylı örneği, unvan beyannamesi, 555 bin 980 lira olduğunu gösteren makbuz ibraz etmedi. İki adayın da iki adet vesikalık fotoğraf ve fotoğrafların yüksek çözünürlüğe sahip versiyonu eksik bulundu. Eksik belgeleri olan adaylar bugün saat 17:00'ye kadar eksik belgelerini tamamlamaları halinde başvurusu reddedilecektir.