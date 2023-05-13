GÜNDEM
13 Mayıs 2023 - 14:05

YSK Başkanı Muharrem İnce için son kararı açıkladı: Verilen oylar geçerli olarak sayılacak!

Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'nin oyları geçerli sayılacağı konusunda bir karar aldıklarını duyurdu.

GÜNDEM
13 Mayıs 2023 - 14:05
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YSK Başkanı Muharrem İnce için son kararı açıkladı: Verilen oylar geçerli olarak sayılacak!


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan bir kararın duyurusunu yapan başkan Ahmet Yener, basına yaptığı açıklamasında, Muharrem İnce'nin geçtiğimiz gün cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekileceği adına aldığı aldığı karar talebinin Yüksek Seçim Komisyonu tarafından kabul edildiğini söyledi.

YSK Başkanı Muharrem İnce için son kararı açıkladı



Kurul üyelerinin, bugünkü yönetim kurulu toplantısı hakkında bir güncelleme sunan Ahmet Yener, şunları söyledi:

“Toplantı sonucuna göre, 6271 sayısı ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununun 12. maddesinde yer alan cumhurbaşkanı adaylığının, aday listesinin Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra geri çekilmesinin yapıldığına dair hüküm hükümsüz sayılmaz. 6271 sayılı Tüzük ve 298 sayılı Tüzüğün ilgili kısımları incelenmiş ve Meclisimizce yapılan toplantıda Sn. İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçiminden çekilmesinin 6271 sayılı Kanunun 12. maddesi kapsamında geçerli olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir. İlk oylamadan sonra ve bu süreçte Sn. Muharrem İnce için verilmiş olan oylar geçerli oy olarak kabul edilecektir."

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Elvan ÇILDIR
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