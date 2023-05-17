YSK Başkanı Yener'den şeffaflık açıklaması: Sosyal medyaya itibar etmeyin!













"İTİRAZLAR YASAL SÜRESİ İÇİNDE GÖRÜŞÜLEREK SONUÇLANDIRILACAKTIR"

14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yapan YSH Başkanı Ahmet Yener, sosyal medyada yayınlanan (tartışmalı seçim sonuçları) görüntülerin YSK ile ilgisi olmadığını ve halkı yanıltmaya yönelik asılsız iddialar olduğunu söyledi. Süreç şeffaftır" diyen Yener, "siyasi partilerimiz de tüm sürece dahil oluyor" dedi. Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Yener, 14 Mayıs seçimlerini değerlendirmek üzere YSK'nın önünde bir basın açıklaması yaptı. 298, 6271 ve 2839 sayılı Kanuna göre seçimlerde, seçim takvimi başlangıcından seçim sonuçları kesin olarak belirlenmesine kadar geçen tüm aşamalar, siyasi parti temsilcilerinin katılımına ve nihai kararına bağlı olduğunu söyleyen Yener, "Siyasi partiler ile paylaşılan tüm canlı yayınlarda seçmen listesi oluşturma işlemi SIPPORT üzerinden yapılmaktadır." diye konuştu.Sandık kurulunun bir resmi başkan, bir yetkili ve beş siyasi parti üyesi olmak üzere yedi üyeden oluştuğunu açıklayan Ahmet Yener, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Seçim günü sandıktan çıkan oy pusulaları bu kurul huzurunda sayıldı ve tüm kurul üyeleri tarafından ıslak imzayla imzalandı. Oylama sonuçları tutanağının birer örneği imzalandı. Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adayları ve siyasi parti gözlemcileri İlgili belgelerin ilçe seçim komisyonlarına teslim süreci, siyasi parti temsilcilerinin katılımına benzer şekilde kanun hükümlerine göre yürütülür." Sandık kurulunun işlemlerine ilişkin hem illerin hem de ilçelerin seçim kurullarına yapılacak olan itiraz ve şikayetlerin sürelerinin de diğer kurallar gibi kanunda ve aynı zamanda seçim takviminde düzenlendiğini hatırlatan Yener, sandık kurulundaki siyasi parti temsilcilerinin yerlerini aldıklarını mevzuat ve komitelerin parti temsilcilerinin katılımıyla kararların alındığını ifade etti.İl ve ilçe seçim kurullarının kararlarına karşılık olarak YSK'ye başvurma hakkı olduğunu vurgulayan Yener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gruplaşan 5 siyasi partinin temsilcilerinin YSK'da olduğunu aktardı. YSK'nın itirazları kanunun verdiği süre içinde görüşüp sonuçlandıracağını, ayrıca sosyal medyada yapılan paylaşımların YSK ile hiçbir ilgisi olmadığını ve sürecin şeffaf olarak devam ettiğine dikkat çeken Yener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüksek Seçim Kurulumuz, seçim sürecine ilişkin tüm verileri SIPPORT üzerinden siyasi partilerimiz ile her aşamada siyasi parti temsilcileri ile paylaşmıştır. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların Yüksek Seçim Komisyonu ile hiçbir ilgisi yoktur. Sosyal ağlarda paylaşılan asılsız iddialar ve kamuoyunu aldatmaya yönelik itibar edilmemelidir.Bu şeffaftır.Süreç devam etmektedir ve siyasi partilerimiz de tüm sürece dahil olmaktadır. Ayrıca yasal olarak yabancı seçmenine kayıtlı seçmenlerimiz, yürürlükteki kanunlar çerçevesinde herhangi bir yabancı misyon veya örf ve adete göre oy kullanabilirler. Bundan dolayı bir temsilciliğimizde kayıtlı olan seçmen sayısından daha fazla oy kullanılması yasa gereği zorunludur. Yüksek Seçim Komisyonumuz, teknik alt yapısı uygun olanların ve aynı zamanda seçime katılım gösteren bütün siyasi partilere verileri iletmiş olup, kesin sonuçların açıklanmasının ardından kurul internet sitesinde sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."