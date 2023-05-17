YSK Başkanı Yener'den şeffaflık açıklaması: Sosyal medyaya itibar etmeyin!

14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yapan YSH Başkanı Ahmet Yener, sosyal medyada yayınlanan (tartışmalı seçim sonuçları) görüntülerin YSK ile ilgisi olmadığını ve halkı yanıltmaya yönelik asılsız iddialar olduğunu söyledi. Süreç şeffaftır" diyen Yener, "siyasi partilerimiz de tüm sürece dahil oluyor" dedi. Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Yener, 14 Mayıs seçimlerini değerlendirmek üzere YSK'nın önünde bir basın açıklaması yaptı. 298, 6271 ve 2839 sayılı Kanuna göre seçimlerde, seçim takvimi başlangıcından seçim sonuçları kesin olarak belirlenmesine kadar geçen tüm aşamalar, siyasi parti temsilcilerinin katılımına ve nihai kararına bağlı olduğunu söyleyen Yener, "Siyasi partiler ile paylaşılan tüm canlı yayınlarda seçmen listesi oluşturma işlemi SIPPORT üzerinden yapılmaktadır." diye konuştu.
Sandık kurulunun bir resmi başkan, bir yetkili ve beş siyasi parti üyesi olmak üzere yedi üyeden oluştuğunu açıklayan Ahmet Yener, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Seçim günü sandıktan çıkan oy pusulaları bu kurul huzurunda sayıldı ve tüm kurul üyeleri tarafından ıslak imzayla imzalandı. Oylama sonuçları tutanağının birer örneği imzalandı. Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adayları ve siyasi parti gözlemcileri İlgili belgelerin ilçe seçim komisyonlarına teslim süreci, siyasi parti temsilcilerinin katılımına benzer şekilde kanun hükümlerine göre yürütülür." Sandık kurulunun işlemlerine ilişkin hem illerin hem de ilçelerin seçim kurullarına yapılacak olan itiraz ve şikayetlerin sürelerinin de diğer kurallar gibi kanunda ve aynı zamanda seçim takviminde düzenlendiğini hatırlatan Yener, sandık kurulundaki siyasi parti temsilcilerinin yerlerini aldıklarını mevzuat ve komitelerin parti temsilcilerinin katılımıyla kararların alındığını ifade etti.