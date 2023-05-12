YSK Başkanı Yener: Kesin olmayan sonuçlar aynı gün açıklanacak!

Yüksek Seçim Komisyonu tarafından alınan kararları açıklayan YSK başkanı Ahmet Yener, seçimlere iki gün kala, seçim süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Soruları yanıtlayan ve seçimle ilgili alınan güvenlik önlemlerini anlatan Yener, 14 Mayıs seçiminin Türk demokrasi tarihinde önemli bir adım olduğunu ve siyasi partilerin seçime en fazla katılım sağladığı bir seçim olarak seçimi Türkiye tarihine geçtiğini söyledi. Yener, ayrıca YSK'nın seçim ve oy kullanma günü hazırlıklarını tamamladığını, seçim takvimine göre operasyon ve işlemlerin normal şekilde devam ettiğini aktardı.
Ahmet Yener, "Seçim günü elektrik kesintileri, siber saldırılar gibi teknolojik altyapı ile ilgili tüm tedbirler alınmış ve gerekli testler yapılmıştır. Seçimlerin sağlıklı ve aynı zamanda güvenli bir ortamda yapılması sağlanmıştır.” Oy pusulalarının dağıtım işlemlerinin tamamlandığını belirten Yener, seçimde ilk kez görme engelli olan seçmenlerin kendi sandıklarını kullanabilmeleri için numunelerin hazırlandığını söyledi.