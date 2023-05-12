YSK Başkanı Yener: Kesin olmayan sonuçlar aynı gün açıklanacak!













"TÜM SANDIK SONUÇ TUTANAKLARI, PARTİ GÖREVLİLERİNE VERİLİYOR"

Yüksek Seçim Komisyonu tarafından alınan kararları açıklayan YSK başkanı Ahmet Yener, seçimlere iki gün kala, seçim süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Soruları yanıtlayan ve seçimle ilgili alınan güvenlik önlemlerini anlatan Yener, 14 Mayıs seçiminin Türk demokrasi tarihinde önemli bir adım olduğunu ve siyasi partilerin seçime en fazla katılım sağladığı bir seçim olarak seçimi Türkiye tarihine geçtiğini söyledi. Yener, ayrıca YSK'nın seçim ve oy kullanma günü hazırlıklarını tamamladığını, seçim takvimine göre operasyon ve işlemlerin normal şekilde devam ettiğini aktardı.Ahmet Yener, "Seçim günü elektrik kesintileri, siber saldırılar gibi teknolojik altyapı ile ilgili tüm tedbirler alınmış ve gerekli testler yapılmıştır. Seçimlerin sağlıklı ve aynı zamanda güvenli bir ortamda yapılması sağlanmıştır.” Oy pusulalarının dağıtım işlemlerinin tamamlandığını belirten Yener, seçimde ilk kez görme engelli olan seçmenlerin kendi sandıklarını kullanabilmeleri için numunelerin hazırlandığını söyledi.Seçimin temel belgesi olarak tanımlanan sandık tutanalarından bahseden Ahmet Yener, sandık kurulunda siyasi parti üyelerinin de bulunduğunu ve tutanakların bütün sandık kurulu üyeleri tarafından imzalandığını vurguladı. Yener, aday siyasi partilerin de sandık kurullarında yer aldığını ve tüm sandık sonuç raporlarının sandıktan sorumlu siyasi parti üyelerine iletildiğini belirterek, bu tutanakların resmi bir formata göre taranarak sisteme girildiğini yineledi. Seçim yasasının seçim sonuçlarına itiraz edilecek mercilerin de tanımlandığını söyleyen Yener, "Seçim boyunca tüm bu mekanizmalar çalışıyor ve seçimlerimiz şeffaf bir şekilde güvenli bir şekilde yapılacaktır." diye konuştu.