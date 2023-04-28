SİYASET
28 Nisan 2023 - 10:33

YSK, cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki propaganda konuşmalarında sıralamayı belirledi

TRT'de cumhurbaşkanı adayları ve parti propaganda konuşmalarının sırası Yüksek Seçim Komisyonu'nda (YSK) kurayla belirlendi. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak 7 Mayıs'ta TRT'de bot gösterecek. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise ikinci sırada yer alarak TRT'de propaganda yapacak. Muharrem İnce, propaganda konuşması için üçüncü sırada yer alırken Cumhur İttifakı adayı Erdoğan dördüncü sırada TRT ekranlarına çıkacak.

SİYASET
28 Nisan 2023 - 10:33
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YSK, cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki propaganda konuşmalarında sıralamayı belirledi


YSK, cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin 7 Mayıs ile 13 Mayıs'ta TRT ekranlarında yapacakları 10 dakika süreli propaganda konuşmalarının sırasını kurayla belirledi. Sonuç olarak; TRT'nin birinci programının ilk konuşması Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacak. İkinci sırada konuşmayı ATA İttifakını'nın ortak adayı Sinan Oğan gerçekleştirecek.

YSK, cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki propaganda konuşmalarında sıralamayı belirledi



TRT'de yapılacak olan propaganda konuşmasında üçüncü sırada gerçekleştirilecek olan konuşmayı Muharrem İnce ve son konuşmayı ise Cumhur İttifakı adayı Erdoğan yapıyor.

SEÇİMİN İKİNCİ TURA KALMASI HALİNDE KURA 22 MAYIS'TA YENİDEN ÇEKİLECEK

YSK, cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki propaganda konuşmalarında sıralamayı belirledi

Ayrıca televizyonda yayınlanan propaganda konuşmaları sırasında Türk bayrağı ve konuşma yapan siyasetçiler dışında resim kullanılmayacak. Konuşmacılar ceket giymek ve aynı zamanda kravat takmak zorundadır. Türk Bayrağı arka planda hoparlörlerin arkasına ekranda net olarak görülebilmesi için yerleştirilecek. Adaylar, seçimin ikinci tura kalması durumunda 24-27 Mayıs tarihlerinde yeniden konuşacaklar. YSK'da ikinci tura kalan adaylar arasından 22 Mayıs'ta yeniden kura çekilecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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