YSK, cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki propaganda konuşmalarında sıralamayı belirledi

YSK, cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin 7 Mayıs ile 13 Mayıs'ta TRT ekranlarında yapacakları 10 dakika süreli propaganda konuşmalarının sırasını kurayla belirledi. Sonuç olarak; TRT'nin birinci programının ilk konuşması Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu
tarafından yapılacak. İkinci sırada konuşmayı ATA İttifakını'nın ortak adayı Sinan Oğan
gerçekleştirecek.
TRT'de yapılacak olan propaganda konuşmasında üçüncü sırada gerçekleştirilecek olan konuşmayı Muharrem İnce ve son konuşmayı ise Cumhur İttifakı adayı Erdoğan yapıyor.
SEÇİMİN İKİNCİ TURA KALMASI HALİNDE KURA 22 MAYIS'TA YENİDEN ÇEKİLECEK
Ayrıca televizyonda yayınlanan propaganda konuşmaları sırasında Türk bayrağı ve konuşma yapan siyasetçiler dışında resim kullanılmayacak. Konuşmacılar ceket giymek ve aynı zamanda kravat takmak zorundadır. Türk Bayrağı arka planda hoparlörlerin arkasına ekranda net olarak görülebilmesi için yerleştirilecek. Adaylar, seçimin ikinci tura kalması durumunda 24-27 Mayıs tarihlerinde yeniden konuşacaklar. YSK'da ikinci tura kalan adaylar arasından 22 Mayıs'ta yeniden kura çekilecek.