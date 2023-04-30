YSK'dan 14 Mayıs seçimlerinde okul kantini faaliyet kararı!













OKUL KANTİNLERİ AÇIK TUTULACAK

Milyonlarca Türk seçmeni, 14 Mayıs'ta kurulan sandıklara giderek oy kullanacak. Adaylar ve partiler, önemli seçimler için çalışmalarını sürdürüyor, diğer taraftan da YSK'nın seçim takvimi ise hızlı bir biçimde işlemeye devam ettiriliyor. Bu kapsamda Ankara Kantin Odası YSK'ye Seçim Günü okul kantininin açık olup olmadığını sorduğu öğrenildi.YSK, başvuruyu görüşerek ilgili yasa ve Yüksek Seçim Komisyonu kararlarını değerlendirdikten sonra seçim günü okul kantinlerinin açık bırakılmasına karar verdi.Kurul, toplantılar için mevcut masa ve sandalye düzeninden yararlanmadıkça, okul yemekhanelerinin Seçim Günü açık olmasına karar verdi.