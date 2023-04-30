GÜNDEM
30 Nisan 2023 - 12:00

YSK'dan 14 Mayıs seçimlerinde okul kantini faaliyet kararı!

Yüksek Seçim Komisyonu, 14 Mayıs seçimleri boyunca okul kantin faaliyetlerinin açık kalmasına karar verdi.

GÜNDEM
30 Nisan 2023 - 12:00
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YSK'dan 14 Mayıs seçimlerinde okul kantini faaliyet kararı!


Milyonlarca Türk seçmeni, 14 Mayıs'ta kurulan sandıklara giderek oy kullanacak. Adaylar ve partiler, önemli seçimler için çalışmalarını sürdürüyor, diğer taraftan da YSK'nın seçim takvimi ise hızlı bir biçimde işlemeye devam ettiriliyor. Bu kapsamda Ankara Kantin Odası YSK'ye Seçim Günü okul kantininin açık olup olmadığını sorduğu öğrenildi.

YSK'dan 14 Mayıs seçimlerinde okul kantini faaliyet kararı



YSK, başvuruyu görüşerek ilgili yasa ve Yüksek Seçim Komisyonu kararlarını değerlendirdikten sonra seçim günü okul kantinlerinin açık bırakılmasına karar verdi.

OKUL KANTİNLERİ AÇIK TUTULACAK

Kurul, toplantılar için mevcut masa ve sandalye düzeninden yararlanmadıkça, okul yemekhanelerinin Seçim Günü açık olmasına karar verdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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