YSK'dan beklenen duyuru: Seçmen listeleri ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılıyor!













DEPREMZEDE VATANDAŞLARA ÖNEMLİ ÇAĞRI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve aynı zamanda 28'inci dönem milletvekilliği seçimlerine ilişkin takviminde yer alan bilgilerde, muhtarlık bölgesinin askı listeleriyle birlikte tutuklularla taksirli suçtan hüküm giyenlerle ilgili askı listelerinin güncellenerek panoya yarın 08:00'dan itibaren asılacak ve itiraz sürecide başlatılacaktır. Muhtarlık bölgesinin listesi 2 Nisan tarihinde askıdan alındıktan sonra temyiz süreci sona erdirilecek.Depremden etkilenen seçmenler, bulundukları ilde veya taşınmak zorunda oldukları illerde oy kullanabilmek için 17 Mart 2023 saat 23:59'a kadar nüfus veya elektronik devlet yönetim kurulu aracılığıyla adres değişikliği ilan ettiler. Bu işlemleri gerçekleştirmeyenler muhtarlığının askıya alınan listesinin askıya alındığı tarih olan 20 Mart ile 2 Nisan ​​arasında bu işlemleri yapabilecek. Ayrıca yabancı seçmen listelerinin yarın Türkiye saitiraza ilişkin süreç başlatılacak. YSK internet sitesinde imar esasına göre hazırlanan seçmen kaydı anketi de başlayacak.