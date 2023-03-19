Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve aynı zamanda 28'inci dönem milletvekilliği seçimlerine ilişkin takviminde yer alan bilgilerde, muhtarlık bölgesinin askı listeleriyle birlikte tutuklularla taksirli suçtan hüküm giyenlerle ilgili askı listelerinin güncellenerek panoya yarın 08:00'dan itibaren asılacak ve itiraz sürecide başlatılacaktır. Muhtarlık bölgesinin listesi 2 Nisan tarihinde askıdan alındıktan sonra temyiz süreci sona erdirilecek.
GÜNDEM
19 Mart 2023 - 19:18
YSK'dan beklenen duyuru: Seçmen listeleri ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılıyor!
Cumhurbaşkanlığı ve aynı zamanda 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri nedeniyle ilçe seçim komisyonu tarafından seçmen kütükleri askıya alınmış olup, yarın güncellenecektir.
GÜNDEM
19 Mart 2023 - 19:18