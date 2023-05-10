YSK'dan flaş karar: Seçim sonuçları için GAMER kayıtlarına yasak getirildi!













‘BAŞKA BİR MERCİYE BAŞVURULAMAZ’

‘SÖZ KONUSU BİLGİLERİN VERİLMEYECEĞİNE KARAR VERİLMİŞTİR’

Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) tarafından İçişleri Başkanlığı'nın daha öncesinde oluşturduğu ve Bakan Süleyman Soylu tarafından tanıtımını yaptığı Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (GAMER) hakkında bir karar alındı. YSK, aldığı kararda İçişleri Bakanlığı tarafından kendilerine gönderilen GAMER bünyesinde kurulacak "seçim modülü" için sandık ve seçmen numarası bilgilerinin iletilmesi yönündeki bir talebi reddetti. İçişleri Bakanlığı Devlet İdaresi Genel Müdürlüğü'nün YSK kararından gönderdiği 27 Nisan 2023 tarihli yazının içeriğinde GAMER'de seçim öncesi çalışmalarda kullanılabilecek bir "seçim modülü" hazırlandığı ve seçim sırasında ülke genelinde il, ilçe, mahallenin yanı sıra okul adı, sandık numarası ile sandık bilgilerinin seçildiği belirtildi. Bu verilerin yanında seçmen sayısı, ülke kodu, yabancı sandık verileri ülke adı, sandık sayısının ve seçmen sayısının talep edildiği aktarıldı.Kararın detayında; 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın “Seçimlerin genel yönetimi ve kontrolü” başlıklı 79. maddesinin 2. fıkrasında “Seçimin yönetimi ve bütünlüğüne ilişkin her türlü işlemleri yapmak ve yürütmek” hükmü yer almaktadır. Seçimin başından sonuna kadar, seçim sırasında ve sonrasında düzenli bir şekilde oy kullanmak, bundan sonra Yüksek Seçim Kurulu, seçim konuları ile ilgili her türlü ihlal, şikâyet ve itirazları inceleyerek kesin olarak işleme koymak ve Genel Kurul üyelerinin seçim tutanaklarını, Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etmekle görevlidir. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına başka bir merciin itiraz edemeyeceğine dair bir hükmün olduğu söylenmiştir.Seçimin iş ve usulüne ilişkin karar merciinin seçim komisyonu olduğu söylenerek, "Heyetimizin kararında Olağanüstü Hal ve Güvenlik Durumları Koordinasyon Merkezi Başkanı'nın bu konuda herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığı kabul edilmiştir. Sandık bilgilerinin ülke kodu, ülke adı, sandık numarası ve aynı zamanda seçmen sayısı verilememesine karar verildi. Açıklanan nedenler ile birlikte söz konusu bilgilerin verilmemesi kararı uygun görülmüştür." denildi.