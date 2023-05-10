Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) tarafından İçişleri Başkanlığı'nın daha öncesinde oluşturduğu ve Bakan Süleyman Soylu tarafından tanıtımını yaptığı Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (GAMER) hakkında bir karar alındı. YSK, aldığı kararda İçişleri Bakanlığı tarafından kendilerine gönderilen GAMER bünyesinde kurulacak "seçim modülü" için sandık ve seçmen numarası bilgilerinin iletilmesi yönündeki bir talebi reddetti. İçişleri Bakanlığı Devlet İdaresi Genel Müdürlüğü'nün YSK kararından gönderdiği 27 Nisan 2023 tarihli yazının içeriğinde GAMER'de seçim öncesi çalışmalarda kullanılabilecek bir "seçim modülü" hazırlandığı ve seçim sırasında ülke genelinde il, ilçe, mahallenin yanı sıra okul adı, sandık numarası ile sandık bilgilerinin seçildiği belirtildi. Bu verilerin yanında seçmen sayısı, ülke kodu, yabancı sandık verileri ülke adı, sandık sayısının ve seçmen sayısının talep edildiği aktarıldı.
GÜNDEM
10 Mayıs 2023 - 18:25
YSK'dan flaş karar: Seçim sonuçları için GAMER kayıtlarına yasak getirildi!
14 Mayıs seçimleri öncesinde içişleri bakanlığının GAMER hamlesine ilişkin YSK tarafından flaş karar alındı. YSK, İçişleri Bakanlığı'nın GAMER sitesinde seçim sonuçlarını yayınlama kararına yasak getirdi.
GÜNDEM
10 Mayıs 2023 - 18:25