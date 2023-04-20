GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 22:55

YSK'dan HDP, Saadet ve HÜDA PAR hakkında flaş karar: Sandık kurulunda olmayacaklar!

14 Mayıs seçimlerinde YSK tarafından önemli bir karar alındı. Kurul; HDP, Saadet ile HÜDA PAR'ın seçim günü sandık kurullarına delege gönderemeyeceğine karar verdi. Bazı eyaletlerde ortak kadroyla seçime giden CHP'nin yedi eyalette sandığa, dokuz eyalette İYİ Parti'ye milletvekili gönderemediği belirlendi.

GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 22:55
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YSK'dan HDP, Saadet ve HÜDA PAR hakkında flaş karar: Sandık kurulunda olmayacaklar!


Yüksek Seçim Kurulu (YSK), her siyasi partiden seçime katılacak temsilcilerin bir listesini Seçim Komisyonu'na sunmasını istedi. Ancak, yeni seçim sistemine göre, ayrı bir parti listesiyle seçime katılan partiler, seçim komisyonunda temsil edilemeyecek.

İLK 5 PARTİ BULUNDURABİLECEK

En çok oy alan 6. parti Saadet partisi CHP listesinden seçime katılmayı tercih etti. Saadet Partisi bu nedenle Seçim Komisyonu'na katılamayacak. Bu eyaletlerde 7. parti statüsüne sahip olan Vatan Partisi'nin üyeleri beyan etmeleri halinde sandık kuruluna katılabilirler. Üç büyükşehir dışında söz konusu durum Diyarbakır'da ve Trabzon'da da geçerli olacak

İSTANBUL (1. BÖLGE) ANKARA (1. BÖLGE) İZMİR (1. BÖLGE)

YSK'dan HDP, Saadet ve HÜDA PAR hakkında flaş karar: Sandık kurulunda olmayacaklar



Bu taraflara ek olarak benzer bir durum HÜDA PAR'ı da etkiliyor. Gaziantep ve Adana seçimlerinde AK Parti'den aday olan HÜDA-PAR, artık HDP ve Saadet partileri gibi sandık kurullarına üye alamayacak. Yine Vatan Partisi'nin temsilcileri seçim komisyonuna katılabilir.

GAZİANTEP - ADANA

YSK'dan HDP, Saadet ve HÜDA PAR hakkında flaş karar

ERZURUM’DA 4 PARTİNİN TEMSİLCİSİ KATILAMAYACAK

 Erzurum seçim komisyonu temsilcilerinin belirlenmesi için de bir işlem yapılıyor. 2018 yılında Erzurum seçimlerine sekiz siyasi parti katıldı. Bu partiler CHP, HDP ile birlikte Saadet ve HÜDA PAR 14 Mayıs seçimlerine katılmayacak. Bu durumda, beşinci kişinin temsilci koltuğu boş kalır. Bunu önlemek için seçmenler arasında kanuna göre görev belirleme gerçekleştirilecek.

ERZURUM

YSK'dan HDP, Saadet ve HÜDA PAR hakkında flaş karar

MÜŞAHİT KARARI...

Yüksek Seçim Komisyonu, sandığa konulamayan ve sandığa temsilci gönderen siyasi partilerle ilgili bir kararın daha açıklandığı bildirildi. Seçim komisyonlarında görev alamayan siyasi partiler, sandıkta oy kullanma ve sayım sürecini izlemek üzere gözlemci bulundurma yöntemini kullanabilirler.

Gözlemci kararları vermeden veya etkilemeden seçim sürecinde oylama ve sayım sürecini gözlemleyecekler..

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