GÜNDEM
30 Mayıs 2023 - 12:24

YSK duyurdu: Milletvekili kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi!

Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci milletvekili seçimlerinin kesin sonuçları ile ilgili bilgilerin bugün Resmi Gazete'de yayımlanacağını duyurdu.

GÜNDEM
30 Mayıs 2023 - 12:24
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YSK duyurdu: Milletvekili kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi!


 28. dönem Milletvekili genel seçimine yönelik son itiraz, 21-28 Mayıs tarihlerinde Yüksek Seçim Komisyonu'na sunuldu. Bu itirazlar görüşülüp karara bağlandıktan sonra kesin sonuçlar Resmi Gazete'de ve YSK internet sitesinde yayınlanacak. Kesin sonuçlar bugün açıklanacak.

 YSK Başkanı Ahmet Yener, gazetecilerin sorularını yanıtlamak için YSK Başkanlık binası önünde bulundu. Yener, burada yaptığı açıklamasında , 28. milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının bugün yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye sunulacağını söyledi.



Milletvekili kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi

"Milletvekilleri cuma günü atanacak ve yemin edecek"

 TBMM İçtüzüğü'nün "Birinci Oturum, Yemin ve Göreve Başlama" başlıklı 3. maddesine göre, Milletvekillerinin yemin töreni ilk oturumda yapılır.

 Yemin, anayasa metnini kürsüden okuyan her milletvekili tarafından yapılır. Parlemento üyesi. Mahalle, soyadları ve adlar alfabetik sırayla yemin edilir. Yemin törenine katılmayan üyeler katıldıkları ilk toplantının başında yemin edebilirler.

 Milletvekilleri göreve yemin ederek başlar. Yemin etmekten kaçınan milletvekili, milletvekili sıfatından doğan haklardan yararlanamaz.

 Kongre'nin ilk oturumundan başkanlık seçimine kadar en kıdemli milletvekili geçici başkan olarak görev yapar. En yaşlı ikinci üye başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. En genç altı milletvekili aynı zamanda geçici katip üyelik olarak da görev yapacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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