28. dönem Milletvekili genel seçimine yönelik son itiraz, 21-28 Mayıs tarihlerinde Yüksek Seçim Komisyonu'na sunuldu. Bu itirazlar görüşülüp karara bağlandıktan sonra kesin sonuçlar Resmi Gazete'de ve YSK internet sitesinde yayınlanacak. Kesin sonuçlar bugün açıklanacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, gazetecilerin sorularını yanıtlamak için YSK Başkanlık binası önünde bulundu. Yener, burada yaptığı açıklamasında , 28. milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının bugün yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye sunulacağını söyledi.
GÜNDEM
30 Mayıs 2023 - 12:24
YSK duyurdu: Milletvekili kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi!
Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci milletvekili seçimlerinin kesin sonuçları ile ilgili bilgilerin bugün Resmi Gazete'de yayımlanacağını duyurdu.
GÜNDEM
30 Mayıs 2023 - 12:24