YSK, Erdoğan'ın 3. kez aday olmasına ilişkin yapılan tüm itirazları reddetti!







YSK Başkanı Yener'in açıklamaları şu şekilde:







Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), dört ayrı partiden gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde 3. kez aday olmasına ilişkin itirazları değerlendirdi. Yapılan değerlendirme toplantısının ardından bir açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan'ın yeni adayına yapılan itirazlara ilişkin kararı kamuoyuna açıkladı."YSK'nin ele aldığı konuları açıklamak isterim. Millet Partisi'nin genel olarak Millet İttifakı adının kullanılmamasına yönelik itirazı değerlendirildi ve buna göre talebin oy çokluğu ile reddine karar verildi. Millet İttifakı ile ilgili unvan, 2018 yılında nasıl kullanıldıysa 2023'te de o şekilde kullanılacak.Bir diğer sorun ise 18 Mart 2023 tarihinde açıklanan sürece göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için geçici aday listeleri yayınlanmış, karşıt görüşler tamamlanmış ve dün ve bugün yapılan çalışmalar ile birlikte tirazlar değerlendirilmeye alınmıştır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce ve Sayın Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına karşı çıkıldı ve aday olamayacakları protesto edildi. 3 adayın her birine muhalefeti değerlendirdik. Buna göre, Anayasa'nın 77, 101 ve 116. maddeleri ile Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 3, 6, 8 ve 8A maddeleri ortaklaşa incelendi ve Cumhurbaşkanı adaylığına yapılan itirazın reddine oybirliğiyle karar verildi. Kararı Resmi Gazete'ye gönderilecek olan kesin aday listelerinde Kılıçdaroğlu, İnce, Erdoğan ve Oğan'ın yer alması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı tarafından seçimin usulüne uygun yapılmadığı yönünde verilen iptal kararları değerlendirildi ve itirazlar reddedildi."