SİYASET
26 Mart 2023 - 10:21

YSK, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuru evraklarına onay verdi!

Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), tarafından yapılan bir açıklamada Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili verdikleri başvuruların kabul edildiğini bildirdi.

SİYASET
26 Mart 2023 - 10:21
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YSK, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuru evraklarına onay verdi!


14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olduklarını açıklayan Cumhur İttifakı ortağı Recep Tayyip Erdoğan ile Miilet İttifakı ortağı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru belgelerini göndermişti.

ADAYLIK BAŞVURULARI İNCELENDİ

YSK, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuru evraklarına onay verdi

YSK'dan yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde kullanılan seçim takvimine göre siyasi partilerin Yüksek Seçim Komisyonu'na başvurularının 19 Mart 2023 Pazar gününden 23 Mart 2023 tarihine kadar incelendiği bildirildi.



Yapılan denetimin ardından AK Parti ve MHP gruplarının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP ve İYİ Parti gruplarının adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazırladıkları başvurularının kusursuz olduğu belirtilirken söz konusu başvuru belgelerinin kabul edildiği açıklandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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