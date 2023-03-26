YSK, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuru evraklarına onay verdi!

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olduklarını açıklayan Cumhur İttifakı ortağı Recep Tayyip Erdoğan ile Miilet İttifakı ortağı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru belgelerini göndermişti.
ADAYLIK BAŞVURULARI İNCELENDİ
Yapılan denetimin ardından AK Parti ve MHP gruplarının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP ve İYİ Parti gruplarının adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazırladıkları başvurularının kusursuz olduğu belirtilirken söz konusu başvuru belgelerinin kabul edildiği açıklandı.