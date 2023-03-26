YSK, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuru evraklarına onay verdi!







ADAYLIK BAŞVURULARI İNCELENDİ











14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olduklarını açıklayan Cumhur İttifakı ortağı Recep Tayyip Erdoğan ile Miilet İttifakı ortağı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru belgelerini göndermişti.YSK'dan yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde kullanılan seçim takvimine göre siyasi partilerin Yüksek Seçim Komisyonu'na başvurularının 19 Mart 2023 Pazar gününden 23 Mart 2023 tarihine kadar incelendiği bildirildi.Yapılan denetimin ardından AK Parti ve MHP gruplarının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP ve İYİ Parti gruplarının adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazırladıkları başvurularının kusursuz olduğu belirtilirken söz konusu başvuru belgelerinin kabul edildiği açıklandı.