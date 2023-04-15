YSK, geçici aday listesini kamuoyu ile paylaştı! Listede 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday var..







YSK ÖN LİSTE OLARAK BİLİNEN GEÇİCİ ADAY LİSTESİNİ YAYIMLADI











Türkiye etap etap seçime gidiyor. YSK'nın oluşturduğu takvim yavaş yavaş işlerken, seçime gidilen süreçte bir aşamanın daha geride kaldığı görüldü. YSK, kamuoyuna geçici aday listesini yayınladı. Böylece 24 parti ve 152 bağımsız aday seçim için yarışıyor. Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Oylamanın son aşamasına girerken siyasi alandaki hareketlilik devam ediyor.Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) geçici aday listesini açıkladı. Böylece 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği seçimlerine 24 siyasi parti ile birlikte 152 bağımsız milletvekili aday olacak. YSK'dan yapılan açıklamada seçime ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Kararımıza ekli listedeki adaylar ile 24 siyasi partinin seçime katılacağı, Türkiye geneli 152 bağımsız milletvekili adayının bulunduğu ve yukarıda adı yazan 24 siyasi partinin ekli defterleri ile 152 bağımsız adayın kararımıza dahil edildiği kararlaştırılmalıdır."