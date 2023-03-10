YSK kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parmak boyası kullanılmayacak!













TALEP, YSK TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLDİ

İYİ Parti'nin seçimlerde parmakla boya kullanılması yönündeki talebi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletildi. Gelen talebi değerlendirmeye alan kurul üyeleri talebin reddedilmesi yönünde bir karar verdi. Bu kapsamda 14 Mayıs günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parmak boyası kullanılmayacak. İYİ Parti YSK temsilerinden Mustafa Tolga Öztürk, partisinin seçim işleri başkanlığını yürüten Şenol Sunat'tan aldığı talimat ile "seçimlerde parmak boyası uygulanması" talebiyle bugün YSK'ya başvurdu. Öztürk, bugün yaptığı dilekçesinde "Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem de 28'inci milletvekilliği seçimi için 'parmak boyama' kararı alınmasını saygıyla arz ederim." ifadelerine yer verdi.Yüksek Seçim Kurulu ise, Mustafa Tolga Öztürk'ten gelen talebi değerlendirmeye alarak konuya ilişkin kararını verdi. YSK'nın kararından seçimlerde parmak boyasının kullanılmamaya devam edileceği belirtilirken Öztürk, söz konusu kararı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Tolga Öztürk, paylaşımında, "Parmak boyası kullanımına ilişkin başvurumuzla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu, yasal düzenleme gerektirdiğinden herhangi bir işleme gerek olmadığına karar verdi." dedi.