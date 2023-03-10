İYİ Parti'nin seçimlerde parmakla boya kullanılması yönündeki talebi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletildi. Gelen talebi değerlendirmeye alan kurul üyeleri talebin reddedilmesi yönünde bir karar verdi. Bu kapsamda 14 Mayıs günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parmak boyası kullanılmayacak. İYİ Parti YSK temsilerinden Mustafa Tolga Öztürk, partisinin seçim işleri başkanlığını yürüten Şenol Sunat'tan aldığı talimat ile "seçimlerde parmak boyası uygulanması" talebiyle bugün YSK'ya başvurdu. Öztürk, bugün yaptığı dilekçesinde "Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem de 28'inci milletvekilliği seçimi için 'parmak boyama' kararı alınmasını saygıyla arz ederim." ifadelerine yer verdi.
GÜNDEM
10 Mart 2023 - 00:21
YSK kararını verdi: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parmak boyası kullanılmayacak!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parmak boyasının kullanılmasına yönelik gelen talebi reddetti ve seçimlerde boyanın kullanılmayacağını bildirdi.
GÜNDEM
10 Mart 2023 - 00:21