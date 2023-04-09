YSK kurayı çekti! Hangi siyasi partiler ön sırada belli oldu: Tek tek açıklandı

14 Mayıs'ta Türkiye, hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçime katılacak siyasi partiler ve ittifakların oy pusulasındaki yerleri, Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kura çekimi sonucunda belirlendi. Cumhurbaşkanı seçimi için kullanılacak olan oy pusulalarının basımı 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımı ise 19 Nisan'da başlayacak. Türkiye genelinde seçim heyecanı artarken, siyasi partiler kampanyalarını sürdürüyor ve seçmenlerin dikkatini çekebilmek için çalışmalarını hızlandırıyor.
TEK TEK AÇIKLANDI
Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki sıralamalarını belirledi. Buna göre, oy pusulasında Yeni Türkiye Partisi birinci sırada yer alacak, Türkiye Değişim Partisi ikinci, Millet Partisi üçüncü, HAK PAR (Halk ve Özgürlükler Partisi) dördüncü sırada olacak. Sosyalist Güç Birliği İttifakı beşinci, Genç Parti altıncı, Memleket Partisi yedinci sırada yer alacak. Cumhur İttifakı sekizinci, Emek ve Özgürlük İttifakı dokuzuncu, Büyük Türkiye Partisi onuncu sırada bulunacak. Adalet Birlik Partisi, Anavatan Partisi, Yenilik Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Milli Yol Partisi, Vatan Partisi, Güç Birliği Partisi oy pusulasında sırasıyla 11-17'nci sıralarda yer alacak. Millet İttifakı 18'inci, ATA İttifakı 19'uncu, Bağımsız Türkiye Partisi ise son sırada, yani 20'nci sırada yer alacak.
İTTİFAKLARIN DA LİSTE SIRASI BELLİ OLDU!
Siyasi partilerin yanı sıra, seçime girecek ittifakların da oy pusulasındaki sıralamaları belli oldu. Cumhur İttifakı'nda Büyük Birlik Partisi birinci sırada, AK Parti ikinci sırada, Yeniden Refah Partisi üçüncü sırada ve MHP dördüncü sırada yer alacak. Millet İttifakı'nda ise Gelecek Partisi birinci sırada, Demokrat Parti ikinci sırada, DEVA Partisi üçüncü sırada, CHP dördüncü sırada, İYİ Parti beşinci sırada ve Saadet Partisi altıncı sırada konumlanacak. ATA İttifakı'nda Adalet Partisi birinci sırada, Zafer Partisi ikinci sırada yer alacakken, Emek ve Özgürlük İttifakı'nda Yeşil Sol Parti birinci sırada, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ikinci sırada olacak. Sosyalist Güç Birliği İttifakı'nda ise Türkiye Komünist Partisi birinci sırada, Türkiye Komünist Hareketi ikinci sırada ve Sol Parti üçüncü sırada yer alacaklar. Seçim sürecinde bu ittifakların ve siyasi partilerin kampanyaları takip edilecek ve seçmenlerin tercihlerine etki edecek faktörler arasında yer alacak.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ OY PUSULASI SIRASI
Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirmişti. Çekilen kuraya göre, cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki sıralaması şu şekilde belirlendi: Birinci sırada mevcut cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, üçüncü sırada ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
yer alacak. Dördüncü sırada ise Sinan Oğan'ın ismi pusulada yer alacak.