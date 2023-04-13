GÜNDEM
13 Nisan 2023 - 14:09

YSK'nın onayladığı 14 Mayıs seçimlerinin oy pusulaları kamuoyu ile paylaşıldı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan oy pusulaları YSK üyeleri tarafından onaylandı ve pusulanın ilk fotoğrafı kamuoyu ile paylaşıldı.

GÜNDEM
13 Nisan 2023 - 14:09
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YSK'nın onayladığı 14 Mayıs seçimlerinin oy pusulaları kamuoyu ile paylaşıldı!


14 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine bir ay kaldı. Seçimde kullanılacak olan oy pusulalarının YSK tarafından onaylandığı bildirildi. Oy pusululalarının onaylanmış sın hali kamuoyu paylaşıldı.

İYİ Parti'nin YSK üyesi olan Tolga Öztürk ile birlikte AKP'nin YSK üyesi olan Recep Özel, resmi sosyal medya hesapları üzerinden 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde kullanılacak olan oy pusulalarının YSK tarafından onaylanmış son halini paylaştılar.

CUMHURBAŞKANI ADAY SIRALAMALARI BELLİ OLDU,

YSK'nın onayladığı 14 Mayıs seçimlerinin oy pusulaları kamuoyu ile paylaşıldı



Tolga Öztürk, paylaşımında "Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandıklar Yüksek Seçim Kurulu üyelerince onaylandı. Türkiye'nin demokrasisine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AKP'li Recep Özel ise paylaşımında “YSK üyeleri ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte "Cumhurbaşkanlığı seçimi için kullanılacak olan oy pusulasık basım sahasındaydık ve oy pusulaslarının basım işlemi uygun görüldü." ifadelerine yer verdi.

Önceden belirlenen çerçevede, oy pusulasında Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci (soldan sağa), Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce ikinci, Millet İttfakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü ve ATA İttfakı'nın ortak adayı olan Sinan Oğan dördüncü olarak yer aldıkları görüldü.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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