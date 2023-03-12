YSK'nın seçim günü yasakları belli oldu: O saatler arası alkol satışı olmayacak!







ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANDI











DÜĞÜN ORGANİZASYONLARI SAAT 18.00'DAN SONRA YAPILACAK

Türkiye 2023 seçimlerinde son aşamaya geldi. Uzun zamandır beklenilen 4 Mayıs'a 63 gün kala partiler barışçıl bir şekilde seçim hazırlıklarına devam ediyor. Bu arada kampanya çalışmalarına devam eden Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), cumhurbaşkanı ile milletvekili seçimlerine ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayımladı. İşte o kararlar..14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanma sürecinde yani saat 06:00'dan 24.00'e kadar 298 Sayılı Kanun'un 79. Maddesi gereğince; - Alkol ve bira satışı her durumda yasaklanacak. Alkol ve bira gibi alkollü içeceklerin satışı dışında umumi yerlerde içilmesi de yasak olacak. - Köy, kasaba ve şehirlerde asayiş ve asayişi sağlamakla yükümlü olanlar dışında hiç kimsenin silah, patlayıcı silah, kesici, delici veya yaralayıcı aletler, yanıcı, aşındırıcı veya yaralayıcı silahlar, boğucu, ve benzeri şeyleri taşımasına izin verilmeyecek. - Oy verme gününde kahvehane, internet kafe gibi halka açık tüm eğlence mekanları kapalı kalacak ve sadece eğlence mekanı özelliği taşıyan restoranlarda yemek servisi yapılacaktır.- Yasaklara ve oy kullanma kurallarına uymak kaydıyla sandık günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilir. - Oy verme günü saat 18.00'den önce radyo ve diğer gazetelerde seçim ve seçim sonuçları hakkında haber, tahminlerin yanı sıra yorum yapılması da yasaktır. - 18:00 - 21:00 saatleri arasında seçime ilişkin sadece YSK tarafından yapılabilen bilgi ve duyurular radyo ve her türlü yayın kuruluşlarında yayınlanabilir. - Tüm programlar saat 21:00'den sonra yayınlanacaktır, ancak YSK gerekli gördüğü takdirde programların saat 21:00'den önce yayınlanmasına karar verebilir. - 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamaya girerse aynı durum geçerlidir. Oylama ülke genelinde 08:00-17:00 saatleri arasında açık olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. miletvekili seçimlerinde ikinci bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırsa, YSK'nın sandıkta alacağı karara göre seçim başlar ve biter. 28 Mayıs 2023 Pazar günü 08:00 - 17:00 olarak ulusal olarak ayarlanan saat olarak kararlaştırılmıştır. Ayrıca YSK, milli tasarruf ilkesi, oy kullanma kolaylığı, tür sayımı ve bunu sandık kurulunun yapması gerçeğini göz önünde bulundurarak oy kullanma alanındaki seçmen sayısını 360'tan 380'e çıkarmayı hedefliyor. Bunun nedeni, seçmenlerin bir seçim bölgesinde oy kullanırken iki oy kullanmasıdır. Köylerde 400'den fazla uygun seçmen yoksa sandıkta oy kullanabilirsiniz. Bu rakamlar, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura ilerlerken bile geçerli olacak.