YSK önünde demokrasi protestosunda 10 kişi gözaltına alındı!

Seçim sandıklarının sayımı sonrası elde edilen ıslak imzalı tutanaklar ile Yüksek Seçim Komisyonu'nun (YSK) paylaştığı veriler arasındaki tutarsızlıklar kamuoyunda tepkiye yol açtı. Ankara'da gençlik grupları, Ankara Valiliği ve Merkez İlçe YSK Seçim Komisyonu önünde 'Demokrasi Nöbeti' başlattı. Başlatılan eylemi engellemek isteyen polis ise 10 kişiyi gözaltına aldı.
"YSK, HALKIN İRADESİNİ GASP ETMEYE ÇALIŞMIŞTIR"
YSK binasının önünde oturma eylemlerinin başlatılması üzerine polisin talebi üzerine çevik kuvvet polisleri oturma eylemi başlatan kalabalığa doğru ilerledi. Polis, Demokrasi Nöbeti'nin yasadışı ve anayasaya aykırı olması durumunu söyleyerek 10 güvenlik görevlisini tutukladı.