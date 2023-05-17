YSK önünde demokrasi protestosunda 10 kişi gözaltına alındı!







"YSK, HALKIN İRADESİNİ GASP ETMEYE ÇALIŞMIŞTIR"











Seçim sandıklarının sayımı sonrası elde edilen ıslak imzalı tutanaklar ile Yüksek Seçim Komisyonu'nun (YSK) paylaştığı veriler arasındaki tutarsızlıklar kamuoyunda tepkiye yol açtı. Ankara'da gençlik grupları, Ankara Valiliği ve Merkez İlçe YSK Seçim Komisyonu önünde 'Demokrasi Nöbeti' başlattı. Başlatılan eylemi engellemek isteyen polis ise 10 kişiyi gözaltına aldı.Demokrasi nöbeti için YSK önüne gelen İlay Eroğlu, yaptığı konuşmada, imzalanan protokol ile YSK'nın oy oranları arasındaki tutarsızlığa dikkat çekerek, "YSK'nin açıkça illegal olduğu ve halkın iradesini de aleni bir şekilde gasp etmeye çalıştığı açıktır. Bizler, iradesi gasp edilmiş halk ve seçmenler olarak buraya geldik ve demokrasi nöbeti başlatıyoruz. Bugün tüm Ankaralıları davet ettik. Bizimle birlikte demokrasi nöbeti tutmak için tüm vatandaşları illerinin önünde YSK binaları önündedir." Onları adaletin peşinden koşmaya davet ediyoruz. Oyumuza ve irademize sahip çıkacağız, bir daha aynı hukuksuzluklara kurban gitmeyeceğiz” diye konuştu.YSK binasının önünde oturma eylemlerinin başlatılması üzerine polisin talebi üzerine çevik kuvvet polisleri oturma eylemi başlatan kalabalığa doğru ilerledi. Polis, Demokrasi Nöbeti'nin yasadışı ve anayasaya aykırı olması durumunu söyleyerek 10 güvenlik görevlisini tutukladı.