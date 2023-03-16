YSK; seçim yasaklarını belirledi! 14 Mayıs'a kadar propaganda süreci ve kararları..













CUMHURBAŞKANI ADAYLARI İLAN VEYA DUYURU YOLUYLA PROPAGANDA YAPABİLİR

SEÇİM YASAKLARI DEVREYE ALINACAK

İTTİFAK KURALLARI

14 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. milletvekilliği seçimlerine ilişkin propaganda dönemindeki kural ve yasaklar netleştirilirken, seçim ittifaklarına ilişkin kurallar da belirlendi. 14 Mayıs seçimleri için propaganda dönemi kuralları ve yasakları açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar metni Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre; 14 Mayıs seçimleri için tanıtım dönemi 31 Mart'ta başlar ve 13 Mayıs'ta sona erer. Kitle propagandası sadece İlçe Seçim Komisyonunca belirlenen alanlarda yapılır. Yollar, tapınaklar, kamu binaları ve tesisler de reklam yapılması yasak olan alanlardır. Kampüslerde, yurtlarda, kampüslerde, yurt dışında ve gümrüklerde tanıtım yapılmayacaktır. Açık alanlarda sözlü toplu reklam, gün batımından sonraki iki saat sonundan gün doğumuna kadar mümkün değildir.Bir cumhurbaşkanı adayı, duyurular, reklamlar veya bir web sitesi açarak propaganda yapabilir. Türkçe'nin yanı sıra çeşitli dil ve lehçeler de mevcuttur. Propaganda amacıyla dağıtılan materyallerde Türk bayrağı ve dini yazılar yer almamayacaktır. Hiçbir koşulda hediye veya eşantiyon dağıtılmayacaktır. Vatandaşların elektronik adreslerine veya telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesajlar göndererek propaganda yapılamayacaktır.4 Mayıs'tan 13 Mayıs'a kadar olan propaganda döneminde çeşitli yasaklar uygulanacak. Bu nedenle anket, araştırma ve tahminler 10 gün boyunca paylaşılmaz. Bakanlar ve Milletvekilleri, resmi ve hizmet araçlarıyla seçim tanıtım gezisine çıkamazlar. Devlet memurları, bir kabine üyesi veya kanun koyucu tarafından gösterilmiş olmaları halinde cumhurbaşkanı veya diğer adaylar tarafından yapılacak kampanya gezilerine katılamazlar. Bu süre zarfında site açılışı ve temel atma törenleri gibi kutlama etkinlikleri yasaktır.Resmi Gazete'de yayınlanan bir başka YSK kararında da Seçim Birliği'nin kuralları belirlendi. Böylece oy veren partiler arasında seçim ittifakları kurulabilir. İttifakı oluşturan taraflar, İttifak Protokolünü 24 Mart Cuma günü 17.00'ye kadar YSK'ya sunacak. Daha sonrasında ittifaka yeni parti alınmayacaktır. 6 Nisan tarihine kadar da tüm siyasi partiler ittifak bloğundan ayrılma kararları alabilirler.