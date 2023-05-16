YSK takviminde dört gündü! Kılıçdaroğlu'nun yüzde 80 oy aldığı ABD ve Kanada'ya 2. tur için 2 gün verildi..







SOSYAL MEDYA KARARA TEPKİLİ











Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) tarafından dün açıklanan takvimde, gümrük ve yurt dışı oy kullanma işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayıp 24 Mayıs'ta sona ereceği bildirilmişti. Bu arada YSK'nın 14 Mayıs seçimi için yurt dışı sandık kurullarına ilişkin yayınladığı notta, seçimin ikinci turda yapılması durumunda 20-24 Mayıs tarihleri arasında Long Island ve South Jersey'de bulunan New York Konsolosluğu dışındaki misyonlarda sandıkların kurulacağı belirtilmişti. Pazartesi günü, Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, ikinci tur seçimler için sandıkların yalnızca 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde yapılacağını söyledi.Oy kullanma süresinin kısaltılmasına sosyal ağlarda gösterilen tepkilerin ardından Türkiye'nin ABD Büyükelçisi olan Murat Mercan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın yurttaşlar, seçimle ilgili tüm kararları Konsey alıyor. Yüksek seçim yapılıyor. Alınan kararları yabancı temsilciler uyguluyor. Bu kurulun işleyişi ve kurul nezdinde başvuru yolları da var, açık, bilgi veriyoruz, inanın” şeklinde konuştu. Reuters dışişleri muhabiri Hümeyra Pamuk, kararın ardından tweet attı: "Hele ABD'ye kadar uzanan bir ülkede seçim davranışlarını doğrudan etkileyebilecek garip bir karar. Şehirden saatlerce seyahat etmek zorunda kalan insanları var. İlk turda oy kullanmak için şehirden şehire seyahat edildi. Mantıklı bir açıklama bulan var mı?" Ottawa'daki Türkiye Büyükelçiliği de benzer bir açıklama yaparak, YSK'nın aldığı kararla 20-21 Mayıs tarihlerinde sadece Kanada'da oy kullanılabileceği söyledi. Kanada için yapılan ilk oylama duyurusunda tarih 20-24 Mayıs olarak belirlendi.Ancak Avrupa ülkelerinde böyle bir anlaşmanın yapıldığına dair bir açıklama yayınlanmadı. ABD'de 14 Mayıs'ta yapılan başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre 51 bin kişi oy kullandığı ve Kılıçdaroğlu'nun da oyların yüzde 80,38'ini aldığı görüldü. Kılıçdaroğlu, Kanada'da kullanılan 21.000.589 oyunun yüzde 79.65'ini kazandı.