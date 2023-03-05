GÜNDEM
05 Mart 2023 - 13:31

YSK tarafından deprem bölgesine gönderilen heyet, incelemeyi tamamladı!

YSK tarafından deprem bölgesine gönderilen heyet, 11 eyalet ve 62 ilçeyi ziyaret ederek, incelemelerini tamamladı. Heyet, "hiçbir şeyin seçime engel olamayacağı" görüşünü dile getirirken bu kapsamda seçim hazırlıkları da başlatıldı.

GÜNDEM
05 Mart 2023 - 13:31
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YSK tarafından deprem bölgesine gönderilen heyet, incelemeyi tamamladı!
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YSK tarafından deprem bölgesine gönderilen heyet, depremden etkilenen 1 il ve 62 ilçedeki ziyaretlerini tamamladı. Öncelik olarak depremle yerlerinden olan vatandaşlar için oy verilecek yerlerin konforlu hale getirmesi oldu.

YSK, kenti neredeyse yerle bir eden ve binlerce sivilin yaşamını yitirdiği deprem felaketi sonrasında depremin etkilerini araştırmak üzere bir komisyon kurdu. Heyet, son günlerde depremden etkilenen 11 il ve 62 ilçede kademeli olarak gezdi ve incelemeler yaptı. Oy kullandığınız binadan, sandık ve sandıklarınızın durumuna, mührünüze kadar her detay incelendi. Plan, çadır kentlerde ve konteyner kentlerde sandık inşa etmekti.



YSK tarafından deprem bölgesine gönderilen heyet, incelemeyi tamamladı

Çalışmaları tamamlayan heyetin ön izlenimler verdiği ve YSK'ya "tercih önünde engel olmadığını" beyan ettiği öğrenildi.

1,5 MİLYON SEÇMEN

Rapora paralel olarak YSK'nın seçim kampanyası hızlandı. Depremin ardından bölgeyi terk eden 3,3 milyon vatandaşın tahminen 1,5 milyonu seçmendi. Nüfus ve Vatandaşlık Dairesi, diğer eyaletlere giden vatandaşların oy kullanabilmesi için adresinizi hızlı bir şekilde güncelleyecektir. Seçmen kütüklerinin de buna göre güncelleneceği öğrenildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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