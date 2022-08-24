YAŞAM
24 Ağustos 2022 - 21:56

YSK yurt dışı seçmen kaydı ve oy kullanma yeri sorgulama

Oy kullanmak üzere başlatılan çalışmalarda YSK için son gün geldi. TC kimlik numarası ve kimlik bilgileri ile internet üzerinden seçmen sorgulama işlemleri kolaylıkla yapılmaktadır. YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? YSK seçmen sorgulama için gerekli bilgiler nelerdir? İşte, YSK seçmen sorgulama işlemlerine dair tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

YAŞAM
24 Ağustos 2022 - 21:56
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YSK yurt dışı seçmen kaydı ve oy kullanma yeri sorgulama


31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için hazırlıklar başlarken YSK resmi internet sayfası üzerinden sorgulamaların yapıldığı da duyuruldu. Seçmen kaydı bulunmayanların araştırmaya başladığı sorgulama işlemleri son günlerde sıklıkla talep görmeye başladı. YSK seçmen yeri ve zamanı sorgulama hakkında merak edilenler haberimizde...

YSK seçmen ve yer sorgulama

Nüfus müdürlüklerinde ki yoğunluk üzerine yapılan araştırmalar halinde adres kaydı bulunmayan 363 bin 555 kişi tespiti yapıldı. Bu kişiler için son gün bugün olması üzerine yoğunluklar boy gösterdi.

Seçmen kaydı nasıl ve nereden sorgulanır?



Seçmen kaydını sorgulamak isteyenler öncelik resmi internet sayfasın giriş yaparak sorgulama alanına TC kimlik numarası ve ilini yazarak sorgulatmayı başlatır. Doğrulama gereken yerlerde şifre girişi yapıldıktan sonra sorgula butonuna basılır ve gerekli bilgiler ekrana yansır.

YSK seçmen sorgulama

Nüfus kütüğü kayıt için gereken belgeler ise elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi faturaların abonelik sözleşmeleri ya da faturası notere götürülerek tasdiki yapılır. Bunun üzerine belirlenen adres üzerine imzalı ve onay gerektiren belgeler sunularak form doldurtulur. Gerekli evrakların doğru şekilde düzenlenmesinin ardından İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslimi yapılır. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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