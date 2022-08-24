YSK yurt dışı seçmen kaydı ve oy kullanma yeri sorgulama

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için hazırlıklar başlarken YSK resmi internet sayfası üzerinden sorgulamaların yapıldığı da duyuruldu. Seçmen kaydı bulunmayanların araştırmaya başladığı sorgulama işlemleri son günlerde sıklıkla talep görmeye başladı. YSK seçmen yeri ve zamanı sorgulama hakkında merak edilenler haberimizde...
YSK seçmen ve yer sorgulamaNüfus müdürlüklerinde ki yoğunluk üzerine yapılan araştırmalar halinde adres kaydı bulunmayan 363 bin 555 kişi tespiti yapıldı. Bu kişiler için son gün bugün olması üzerine yoğunluklar boy gösterdi.
Seçmen kaydı nasıl ve nereden sorgulanır?
Seçmen kaydını sorgulamak isteyenler öncelik resmi internet sayfasın giriş yaparak sorgulama alanına TC kimlik numarası ve ilini yazarak sorgulatmayı başlatır. Doğrulama gereken yerlerde şifre girişi yapıldıktan sonra sorgula butonuna basılır ve gerekli bilgiler ekrana yansır.
Nüfus kütüğü kayıt için gereken belgeler ise elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi faturaların abonelik sözleşmeleri ya da faturası notere götürülerek tasdiki yapılır. Bunun üzerine belirlenen adres üzerine imzalı ve onay gerektiren belgeler sunularak form doldurtulur. Gerekli evrakların doğru şekilde düzenlenmesinin ardından İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslimi yapılır.