YSK, Yurt dışındaki sandıklarda AKP mühürlü oy pusulaları hakkında suç duyurusunda bulunuyor!







İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI







SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

14 Mayıs seçimleri için yurt dışında ve sınır kapılarında oy verme işlemi yapılırken, Avustralya'ya gönderilen oy pusulalarından birinin üzerinde siyasi parti mührü bulunması tartışma yarattı.Avustralya'nın Sidney kentine seçim için gönderilen açılmamış genel seçim pusulalarından biri, Yüksek Seçim Komisyonu'nun yönergesine uygun olarak kontrol edilerek teslim alındı. Yapılan incelemelerde AK Parti'nin adına mühür basılarak tercih yapılan oy pusulaları ortaya çıktı.Raporun kayda alınmasının ardından katılan siyasi parti temsilcileri, Yurtdışı İlçe Seçim Komisyonu'na suç duyurusunda bulundu. Başvuruyu inceleyen Yabancı İlçe Seçim Komisyonu, konunun soruşturulmasına ve failler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verdi.