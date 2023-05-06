GÜNDEM
06 Mayıs 2023 - 12:22

YSK, Yurt dışındaki sandıklarda AKP mühürlü oy pusulaları hakkında suç duyurusunda bulunuyor!

14 Mayıs genel seçimleri kapsamında Avustralya'ya gönderilen oy pusulalarından birinin üzerinde siyasi partilerin kaşelerinin bulunduğu tespit edildi. YSK, bu konunun araştırılması adına suç duyurusunda bulunulması yönünde bir karar verdi.

GÜNDEM
06 Mayıs 2023 - 12:22
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YSK, Yurt dışındaki sandıklarda AKP mühürlü oy pusulaları hakkında suç duyurusunda bulunuyor!


14 Mayıs seçimleri için yurt dışında ve sınır kapılarında oy verme işlemi yapılırken, Avustralya'ya gönderilen oy pusulalarından birinin üzerinde siyasi parti mührü bulunması tartışma yarattı.

İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Avustralya'nın Sidney kentine seçim için gönderilen açılmamış genel seçim pusulalarından biri, Yüksek Seçim Komisyonu'nun yönergesine uygun olarak kontrol edilerek teslim alındı. Yapılan incelemelerde AK Parti'nin adına mühür basılarak tercih yapılan oy pusulaları ortaya çıktı.



Yurt dışındaki sandıklarda AKP mühürlü oy pusulaları hakkında YSK suç duyurusunda bulunuyor

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Raporun kayda alınmasının ardından katılan siyasi parti temsilcileri, Yurtdışı İlçe Seçim Komisyonu'na suç duyurusunda bulundu. Başvuruyu inceleyen Yabancı İlçe Seçim Komisyonu, konunun soruşturulmasına ve failler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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