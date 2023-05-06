14 Mayıs seçimleri için yurt dışında ve sınır kapılarında oy verme işlemi yapılırken, Avustralya'ya gönderilen oy pusulalarından birinin üzerinde siyasi parti mührü bulunması tartışma yarattı.
GÜNDEM
06 Mayıs 2023 - 12:22
YSK, Yurt dışındaki sandıklarda AKP mühürlü oy pusulaları hakkında suç duyurusunda bulunuyor!
14 Mayıs genel seçimleri kapsamında Avustralya'ya gönderilen oy pusulalarından birinin üzerinde siyasi partilerin kaşelerinin bulunduğu tespit edildi. YSK, bu konunun araştırılması adına suç duyurusunda bulunulması yönünde bir karar verdi.
GÜNDEM
06 Mayıs 2023 - 12:22