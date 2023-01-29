Yüklemesi ücretsiz, karşılığı 1000 TL! Bu uygulamayı indirenlere 1000 TL hediye ediliyor!

İlk başta emekliler olmak üzere vatandaşlar son zamanlar da bankaların düzenledikleri kampanyaları sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Emekli maaşlarının yükselmesiyle bankalar, müşteri kaybetmek istemedikleri için kampanya üstüne kampanya yapmaya başladılar. Bu konudaki son haberlere göre bu uygulamayı cep telefonlarına indirenler 1.000 TL alacak!
GÖRÜLMEMİŞ KAMPANYA: TELEFONUNA O UYGULAMAYI İNDİRENLER 1.000 TL’Yİ KAPACAK! 8 GÜN SONRA SONA ERECEK
Emekli maaşı artışının ardından bankalar birbiri ardına kampanya yayınlamaya başladı. Garanti Bankası'nın kampanyası dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Mağazaya gitmeden hesabında 1.000 TL isteyenler için kampanya detaylarını duyurduk. ŞUBEYE GİTMEDEN PARALAR HESAPLARDA Emekli maaşları, memur maaşları ve asgari ücret artışları açıklandı. Garanti Bankası yeni bir kampanya duyurdu. 1.000 TL hediye. Kampanya 8 gün sonra sona eriyor.
KAMPANYA DETAYLARI AÇIKLANDI
Garanti Bankası kampanyasının detayları için tıklayınız. 02.01.2023 ile 31.01.2023 tarihleri arasında Garanti BBVA Dijital Kanallarından temassız kart müşterisi olma teknolosiyle Garanti BBVA’lı olan* ve Bonus kredi
kartı, Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylananlar, kartlarıyla 20.02.2023 tarihine kadar 1000 Türk Lirası ve üstü ilk yaptıkları alışverişte 1000 TL bonus kazanma şansına sahip olacaklar. Yapılan bu kampanyadan faydalanmak için Bonus Kredi Kartı ve Money Bonus Kredi Kartı başvurularının Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr ve moneybonus.com.tr internet adreslerinden yapılması gerekiyor.
BU KARTLARA SAHİP OLANLAR ALABİLİYOR
Garanti BBVA bonus ve money bonus uygulamaları da kampanyaya dahildir. Bonus Flexi, Flexi, Ticari Kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus karları ise kampanya dışındadır. Elde edilen bu bonus 25.02.2023- 25.03.2023 tarihlerinde harcayabilirsiniz. Kazandığınız bonuslar en fazla kazandığınız karta yüklenir. Harcanmayan bonuslar 26.03.2023 tarihinde geri alınacaktır. En fazla müşteri potansiyeline sahip olan garanti bankasının düzenlediği bu kampanya yine müşteri bazlı olup, müşteriler kampanya kapsamında 1000 TL'ye varan bonus kazanabilmektedir. Düzenli ödeme, otomatik ödeme ve bonus kullanımı kampanyaya dahil değildir. İnternet harcamaları da kampanya dahilindedir. Kampanya dahilinde olan internet sitesi cüzdanlarından yapılan harcamalar dahil değildir.