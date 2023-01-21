Bakanlık, sitelerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuatı güncellemeye ve denetlemeye başladı. Özellikle sitelerde yaşayan vatandaşların şikayet ettiği fahiş aidatlar konusunda bakanlık, söz konusu şirketlerin yaptıkları işlemleri ve aidatların makul seviyede olup olmadığını denetleyecek ve gerekli önlemleri alacak. Bu çalışmalar sonucunda, sitelerde yaşayan vatandaşların aidatlarını rahatça ödeyebilmeleri için adil bir sistem oluşturulması hedefleniyor.
YAŞAM
21 Ocak 2023 - 11:30
Yüksek aidat felaketi bitiyor! Kiracılar, ev sahipleri dikkat: Bakanlık o hamle için düğmeye bastı!
Bakanlık, sitelerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuatı güncellemeye ve denetlemeye başladı. Özellikle sitelerde yaşayan vatandaşların şikayet ettiği fahiş aidatlar konusunda bakanlık, söz konusu şirketlerin yaptıkları işlemleri ve aidatların makul seviyede olup olmadığını denetleyecek ve gerekli önlemleri alacak. Bu çalışmalar sonucunda, sitelerde yaşayan vatandaşların aidatlarını rahatça ödeyebilmeleri için adil bir sistem oluşturulması hedefleniyor.
YAŞAM
21 Ocak 2023 - 11:30