Yüksek aidat felaketi bitiyor! Kiracılar, ev sahipleri dikkat: Bakanlık o hamle için düğmeye bastı!







FAHIŞ AİDAT MAĞDURİYETİNE SON! BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ, ÖZEL BİRİM KURULUYOR







ÖZEL BİRİM KURULUYOR

MEVZUAT ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK

Bakanlık, sitelerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuatı güncellemeye ve denetlemeye başladı. Özellikle sitelerde yaşayan vatandaşların şikayet ettiği fahiş aidatlar konusunda bakanlık, söz konusu şirketlerin yaptıkları işlemleri ve aidatların makul seviyede olup olmadığını denetleyecek ve gerekli önlemleri alacak. Bu çalışmalar sonucunda, sitelerde yaşayan vatandaşların aidatlarını rahatça ödeyebilmeleri için adil bir sistem oluşturulması hedefleniyor.Bakanlık ayrıca, site yönetim hizmeti veren şirketlerin mevzuatını gözden geçirerek, fahiş aidatları önleme amacı ile düzenlemeler yapacak. Site yönetim şirketleri ise Bakanlık tarafından verilen sertifika ve denetimleri geçerek, aidatların düzenli ve adil olmasını sağlamak zorunda kalacak. Bu çalışmalarla birlikte vatandaşların aidatlar konusunda yaşadıkları sıkıntıların önüne geçilmesi amaçlanıyor.Bakanlık, sitede yaşayanların mağduriyetlerini önlemek amacıyla, site yönetim hizmeti veren şirketlerin denetlenmesi ve sertifika verilmesi için birim kurdu. Bu birim, Site yönetimleri ile ilgili mevzuat çalışmaları yapacak ve denetim faaliyetlerinde bulunacak. Aynı zamanda, kat maliklerinin haklarını koruma amacıyla 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilen konut ve işyerlerine yönelik olarak faaliyetlerde bulunacak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapacaktır.Kurulan birim, site yönetimi konusunda mevzuat çalışmalarının yürütülmesi ve kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla çalışmalarını sürdürecektir. Bu çalışmalar sonucunda, kanuni düzenlemeler tamamlandıktan sonra ikincil mevzuat çalışmaları yürütülecek. Bu sayede, sitelerde yaşanan yönetim sorunları azaltılacak ve kat maliklerinin hakları daha iyi korunacaktır.