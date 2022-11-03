Yüksek enflasyon asgari ücrete kallavi zammı getirecek! Yüzde 60-70'lik zam ile 2023 asgari ücreti netleşiyor







Asgari ücret 10 bin liraya yaklaşıyor







Asgari ücret zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2023 yılına kısa bir süre kala maaşlara yapılacak zam oranı gündemde geniş yer tutuyor. Daha önce Temmuz ayında asgari ücrete ara zam kararı alınarak asgari ücret net tutarı 5 bin 500 liraya yükseltilmişti. Türkiye’de artan enflasyon rakamları nedeniyle yeni yılda asgari ücrete büyük bir zam yapılması bekleniyor. TÜİK tarafından 3 Kasım'da ilan edilen Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte asgari ücrete yapılacak zam oranı da netleşmeye başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha önceki açıklamalarında asgari ücret ve memur maaşlarında enflasyon altında artış olmayacağını açıklamıştı. Şimdi ise asgari ücrete yapılacak zam miktarıyla ilgili hesaplamalar yapılmaya başlandı.Temmuz ayında yapılan zam ile asgari ücrete toplam yüzde 80 oranında zam yapılmıştı. Yıl sonu enflasyon oranının TCMB'nin tahminlerine göre gelmesi halinde, 2023 yılında asgari ücretin 7 bin 500 lira olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle 2022 yılında olduğu gibi yüzde 80’lik bir zam oranı uygulanması durumunda asgari ücretin 9 bin 900 liraya yükselmesi de olasılıklardan biri olarak görülüyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti anketi sonuçlarında, 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 73,88 olarak açıklandı. Orta Vadeli Program tahmininde yüzde 65, piyasa katılımcıları anketinde ise yüzde 67,78 oldu. Bu beklentilerin yüzdesi ise yüzde 68,95 oldu.Asgari ücret ile ilgili birçok farklı senaryo bulunuyor. Asgari ücrete Ocak 2022’de olduğu gibi yüzde 50 artış yapılırsa asgari ücret 8 bin 250 liraya yükselecek. Bu durumda en düşük emekli maaşlarında da böyle bir yükseliş söz konusu olacak. Asgari ücret endeksli yüzde 60 formülü uygulanırsa en düşük emekli maaşı 4 bin 950 TL, yüzde 70 formülü uygulanırsa en düşük emekli maaşı 5 bin 775 TL olacak. Şu an uygulanan en düşük emekli maaşı ise 3 bin 500 TL. Enflasyon rakamları, yıl sonu enflasyon beklentisine ek olarak hükümetten açıklanan enflasyonun altında zam uygulanmayacağı yönündeki açıklamalar sonrasında yeni yılda asgari ücretin en az 7 bin 500 TL olması bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak yeni zam oranı, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun 4 toplantısı sonucunda belli olacak.