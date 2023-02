Yüksek fatura derdine son! Yapı Kredi Bankası kampanyayı açıkladı. 150 TL indirim yapılacak...

OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE 150 TL KAZANDIRAN FIRSAT

“11 Şubat – 10 Mart 2023 tarihleri aralığında verilecek 3 yeni otomatik fatura ödeme veya HGS talimatları ile 100 TL puan hediye! Üstelik kredi kartından verildiğinizde yeni 3 talimat için ekstra 50 TL, toplamda 150 TL puan kazanabilirsiniz!”

OTOMATİK ÖDEME TALIMATI İLE 1 KEZ ÖDEME BEKLENİYOR

Yüksek fatura ödeme derdine son dedirtecek müjde! Doğalgaz, elektrik, su gibi faturaların yüksek gelmesinden vatandaşların çoğu şikayetçi. Bankalar devreye girerek yüksek fatura ödemeye son dedirten güzel bir kampanya gelişmesi paylaşmaya başladı. Kampanyaya başvuracak herkese 150 TL tutarında indirim! İşte detaylar...Müşteri taleplerine mümkün olduğunca yanıt vermeye çalışan ve hayatımızın her alanında bizler için kolaylık sağlamaya çalışan bankalar, bu sefer de yüksek fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacı ile paketlerini sunmaya başladı. Bunların arasından müşterisinin uzun zamandır beklediği haberi Yapı kredi Bankası paylaştı. Banka, kullanıcılarına faturalarına ilişkin ödemeleri "otomatik ödeme talimatı" oluşturmaları kaydıyla 150 TL tutarında ödül vereceğini duyurdu. Yapı Kredi Bankası, müşterisinin her anında yanında olmaya çalışan ve özel kampanya süreçleri ile desteklerini göstermektedir. Vatandaşın özellikle kış aylarında "yüksek fatura" sorununu ele alarak, oluşturulacak otomatik ödeme talimatları karşılığında 150 TL tutarında bir ödülün verileceğini paylaşarak desteğini belirtti. Yazılı açıklama ile kampanya detay ve şartlarını paylaşan banka, son başvuru tarihi ile müşterilerine müjdeyi paylaştı.Yapı ve Kredi Bankası, 10 Mart 2023 son başvuru tarihi olan kampanyası için, belirtilen tarihe kadar verilecek otomatik ödeme talimatları için 150 TL puan hediyesi vereceğini açıkladı. Kampanyada yararlanmak isteyen kullanıcılar "TALİMAT" yazarak, T.C. kimlik numaraları ile 4470'e SMS gönderilmesi ile bu kampanyadan yararlanabileceğini belirten banka, ek olarak katılım ile ödül süreci ile ilgili şu şekilde bilgi iletti;Kampanyaya ilişkin şartlarını da paylaşan banka, kampanya süresi içinde verilecek her yeni talimata ilişkin en az 1 fatura ödeme beklediklerini payaştı. Ek olarak kampanya kapsamında verilen her otomatik ödeme talimatının, kampanya bitiş tarihi itibari ile 6 ay süre ile devam etmesi gerektiği belirtti. Kampanya ile kazanılan ödülün, 15 Nisan 2023 tarihinde eş zamanlı olarak tüm müşterilerin hesabına tanımlanacağını aktaradan Yapı ve Kredi Bankası, hak kazanmış kullanıcının ilgili tarihte açık bir banka veya kredi kartı olması gerektiğini açıkça bildirdi. Bunlar dışında banka bir konuya daha değinerek, aynı abonelik numarası üzerinden yapılan birden fazla yeni otomatik ödeme talimatı olması durumunda, bir talimatın işleme alınarak ödül verileceğini açıkladı. Kampanya yalnızca "HGS, doğalgaz, elektrik, internet, su, cep telefonu gibi fatura ödemelerini kapsamaktadır.