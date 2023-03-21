Yüksek fatura ödemekten bıkanlara müjde! Bunu yapanlar her ay 300 TL daha az ödeyecek: Bu fırsat kaçmaz

Kış ayları gelince doğal gaz faturaları da tüyler ürpertici oluyor. Özellikle düşük ve orta gelirli aileler için geliri ödemek çoğu zaman imkansızdır. Bu hastalığa sahip kişilerin kışı geçirmesi zordur. Şimdi bu kişilerin doğal gaz faturalarını rahatlıkla ödemelerini sağlayan seçenekle ilgili tüm bilgiler haberimizde.
DOĞALGAZ FATURALARINA GARANTİ BBVA DESTEĞİ
Bugün ülke genelinde hemen hemen tüm evlerde doğal gaz kullanılmaktadır. Bu doğal gazlar için düzenli aylık faturalar çoğu aileyi maddi olarak etkilemektedir. Doğalgaz kullanan vatandaşlar Garanti BBVA'dan destek aldı. 15 Mayıs 2023'e kadar ödenen doğalgaz faturasının yüzde 20'sini 300 TL'ye kadar iade sözü verdi. Garanti Bankası'nın başlattığı kampanyadan da müşteriler oldukça memnun kaldı. Bu uygulama belirli bir bölümü kapsar. Bu durumda iddialara göre kampanyadan yararlanacak kişilerin Garanti BBVA'nın mobil müşterileri olması gerekiyor. Yerel müşteriler, 15 Mayıs günü alınan her faturada 300 TL'ye kadar geri kazanabilir. Bu kampanya doğal gaz faturalarını ödemekte zorlanan ailelere iyi gelecek.