Finans
21 Mart 2023 - 20:45

Yüksek fatura ödemekten bıkanlara müjde! Bunu yapanlar her ay 300 TL daha az ödeyecek: Bu fırsat kaçmaz

Yüksek doğalgaz faturalarından bıkanlar ve ödemekte zorluk çekenler için fırsat var. Doğalgaz faturalarınız yüksekse ve ödemekte zorlanıyorsanız 300 liranızı iade edebilirsiniz. Kampanya detayları neler, kimler faydalanabilir, başvurular nereye ve nasıl yapılıyor? Soruları merak edilmeye başlandı. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

Finans
21 Mart 2023 - 20:45
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Yüksek fatura ödemekten bıkanlara müjde! Bunu yapanlar her ay 300 TL daha az ödeyecek: Bu fırsat kaçmaz
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Kış ayları gelince doğal gaz faturaları da tüyler ürpertici oluyor. Özellikle düşük ve orta gelirli aileler için geliri ödemek çoğu zaman imkansızdır. Bu hastalığa sahip kişilerin kışı geçirmesi zordur. Şimdi bu kişilerin doğal gaz faturalarını rahatlıkla ödemelerini sağlayan seçenekle ilgili tüm bilgiler haberimizde.

garanti bbva kampanya

DOĞALGAZ FATURALARINA GARANTİ BBVA DESTEĞİ



Bugün ülke genelinde hemen hemen tüm evlerde doğal gaz kullanılmaktadır. Bu doğal gazlar için düzenli aylık faturalar çoğu aileyi maddi olarak etkilemektedir. Doğalgaz kullanan vatandaşlar Garanti BBVA'dan destek aldı. 15 Mayıs 2023'e kadar ödenen doğalgaz faturasının yüzde 20'sini 300 TL'ye kadar iade sözü verdi. Garanti Bankası'nın başlattığı kampanyadan da müşteriler oldukça memnun kaldı. Bu uygulama belirli bir bölümü kapsar. Bu durumda iddialara göre kampanyadan yararlanacak kişilerin Garanti BBVA'nın mobil müşterileri olması gerekiyor. Yerel müşteriler, 15 Mayıs günü alınan her faturada 300 TL'ye kadar geri kazanabilir. Bu kampanya doğal gaz faturalarını ödemekte zorlanan ailelere iyi gelecek.

KAMPANYAYA NASIL BAŞVURULUR?

Garanti BBVA, doğalgaz faturalarınızın %20'sini geri alabileceğiniz bir kampanya başlattı. Bu promosyona katılmak için birkaç önemli başvuru adımı gerekir. Öncelikle Garanti BBVA mobil uygulamasını telefonunuza, tabletinize veya bilgisayarınıza yüklemelisiniz. Ardından müşteri olmak istiyorum butonuna basmanız ve süreci başlatmanız gerekiyor. İlk kez anında ödeme müşterisi olduğunuzda, doğal gaz faturasını manuel veya otomatik ödemeye eklemeniz gerekir. Bu durumda ilk faturanın %20'si vadesiz hesabınıza veya Garanti BBVA kredi kartınıza geri aktarılır ve işlem tamamlanır.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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